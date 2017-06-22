"Турецкий поток" может быть реализован за счет $6 млрд "Газпрома"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Оценка инвестиций в проект газопровода "Турецкий поток" составляет $6 млрд, при этом проект может быть реализован только за счет средств "Газпрома", заявил заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.

"Размер планируемых инвестиций в "Турецкий поток" составляет порядка $6 млрд. То, что касается проектного финансирования - мы говорили, что такая возможность существует для финансирования морской части "Турецкого потока". Тем не менее мы планировали, что "Турецкий поток" может быть осуществлен только за счет средств "Газпрома", - сказал Круглов на пресс-конференции.