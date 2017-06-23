Полетели в Крым: дефицита субсидированных авиабилетов на полуостров не наблюдается

Субсидированные билеты в Крым продаются на всех направлениях, дефицита пока не наблюдаются, отметили опрошенные ТАСС эксперты в регионах. Власти субъектов отмечают, что на данный момент нет предпосылок для повторения проблемы 2016 года, когда авиакомпании не использовали средства субсидий, создавая искусственный дефицит мест по специальным тарифам в пик летних авиаперевозок.

В этом году региональные правительства совместно с Росавиацией следят за тем, чтобы ситуация не повторилась. По данным Росавиации, на реализацию программы субсидированных перевозок в Крым в этом году было выделено порядка 475 млн рублей.

По последней информации, туристический поток с января по май 2017 года в Крым сохранился практически на уровне прошлого года - на полуострове отдохнули 807,6 тыс. человек. Традиционно больше всего туристов с начала года побывало на Южном берегу Крыма - 56% от общего количества. Западное побережье Крыма приняло 16% туристов, Восточное - 12%.

Льготный тариф в Крым

По информации Росавиации, перевозки по субсидированным билетам в Крым осуществляют авиакомпании "Уральские авиалинии", "Алроса", "Аэрофлот", "Сибирь", "Ред Вингс", "Ижавиа" и "Саратовские авиалинии". Авиакомпания "Якутия" уже прекратила продажу льготных билетов на полуостров.

"По оперативным данным авиаперевозчиков, в мае 2017 года перевезено порядка 1,1 млн пассажир на сумму 2,9 млн рублей. Продано более 58 тысяч билетов на сумму 188, 5 млн рулей (39,7% от выделенной суммы на субсидирование авиаперевозок в Крым - прим. ТАСС)", - уточнили в Росавиации.

Там добавили, что за шесть с половиной месяцев действия программы субсидирования перевозок в Крым, авиакомпании смогут отправить по льготным ценам 141,5 тыс. пассажиров.

"В 2017 году в программу субсидирования были внесены изменения. Так, специальный тариф на полеты в Крым действует с 15 мая по 30 ноября (ранее - с 1 июня по 30 ноября), всего субсидирование может быть осуществлено в отношении 61 маршрута. Предельная величина специального тарифа в одном направлении на одного человека зависит от дальности полета и составляет от 2,5 тыс. до 12,5 тыс. рублей. Полеты выполняются на отечественных и иностранных воздушных судах типа Вoeing 737, Aerobus A319/320/321, Emblaer 190, Ан-148, Ту-204, Як-42", - уточнили в Росавиации.

По данным ведомства, право на приобретение билета по специальному тарифу имеют россияне в возрасте до 23 лет, а также пенсионеры, люди с инвалидностью I группы и сопровождающее их лица, а также взрослые, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалиды с детства II или III группы.

Контроль за субсидиями

В регионах, где продаются льготные билеты в Крым, пока не наблюдается их дефицита. Динамика продаж на уровне прошлого года. "Ситуация с продажей билетов на субсидированные авиарейсы из Калининграда не вызывает опасений и находится под постоянным контролем, - сообщили ТАСС в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области. - Билеты есть по всем направлениям субсидированных авиаперевозок, ведется постоянный мониторинг ситуации. Регион осуществляет контроль в постоянном взаимодействии с Росавиацией".

"На данный момент нет предпосылок повторения проблемы 2016 года, когда авиакомпании не использовали средства субсидий, создав искусственный дефицит мест по специальным тарифам в пик летних авиаперевозок", - добавили в министерстве.

Турпоток на уровне 2016 года

По словам исполнительного директора Новосибирской ассоциации туристических организаций Светланы Фоменко, в Сибири достаточно быстро раскупаются льготные авиабилеты в Крым. Сколько их осталось на данный момент, в ассоциации не знают, однако, по их данным, скорее всего, найти такие билеты можно будет только на сентябрь. "В сентябре спрос уже меньше, в том числе и по льготным категориям, поскольку начинается учебный год и поток семейных туристов спадает. Однако это не значит, что льготные билеты не раскупаются - их раскупят и на сентябрь", - сказала Фоменко.

По ее словам, из-за ограниченного количества льготных билетов воспользоваться ими смогут не все, поэтому лучше предупреждать о своих планах туроператора заранее.

Дополнительные авиарейсы в Крым вводятся и из Санкт- Петербурга: авиакомпания "Россия" увеличивает количество полетов в Симферополь на четыре в неделю. Как пояснил официальный представитель компании, дополнительные рейсы вводятся на летний период в связи с высокой востребованностью этого направления как у жителей Санкт-Петербурга, так и Симферополя. Рейсы под кодом SU будут выполняться по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям на воздушных судах Airbus A319 в двухклассной компоновке: 8 мест бизнес-класса и 120 мест экономического класса.

По словам министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого, ситуация, складывающаяся на рынке авиаперевозок, позволит сохранить турпоток на уровне 2016 года.

"Мы не занимаемся продажей субсидированных билетов, как по авиаперевозкам, так и по железной дороге. Если говорить о динамике туристического потока в Крым, то с 1 января по 16 июня 2017 года мы обслужили 1,173 млн туристов, что на 3,8% ниже, чем за этот же период 2016 года. Снижение турпотока я связываю с выходом на туррынок наших новых- старых партнеров, таких как Турция. Плюс еще, на снижение турпотока в Крым повлияла и погодная ситуации - в июне были дожди", - сказал Стрельбицкий.

Он добавил, что на данный момент в Крыму уже плюс 32 градуса, море теплое, погода стабилизировалась. "Мы, как и ожидали, так и ожидаем приезд в Крым в этом году около 5,6 млн туристов, как и в 2016 году", - добавил он.

Предложения туроператоров

По словам Дмитрия Попова, заместителя генерального директора туроператора "Алеан", поддержать турпоток в Крым можно и за счет расширения категории туристов, претендующих на субсидированных билеты. Ранее в беседе с корр. ТАСС он говорил, что в основном в Крым летают отдыхать платежеспособные люди в возрасте 25-30 лет и выше с детьми дошкольного и школьного возраста. Попов отметил, что если бы эта категория граждан имела право на покупку субсидированных билетов, то наблюдалось бы увеличение турпотока в Крым, так как на полуостров из многих регионов РФ можно добраться только самолетом.

Чеченские туроператоры надеются, что в уже 2018 году их регион сможет попасть в программу субсидированных авиаперевозок в Крым, с которым республика тесно сотрудничает в сфере туризма. Пока же власти республики придумали альтернативу льготным авиабилетам: с 1 апреля между Грозным и Севастополем налажено автобусное сообщение с заездом в Краснодар, Анапу, Керчь, Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту и Севастополь.

Еще один регион, который не стал участником программы субсидированных перевозок с Крымом, - Белгородская область. Рейсы с июня начали выполнять три перевозчика. До открытия направления даже несубсидированные билеты были раскуплены примерно наполовину.

Республика Коми также не смогла стать участником программы субсидированных перевозок в Крым - ни одна из авиакомпаний не подала соответствующую заявку. В Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта региона возлагают надежды на следующий год.

Альтернатива льготным авиабилетам

С 30 апреля ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) также открыли продажу единых билетов в Крым, которые предполагают смешанные перевозки пассажиров с использованием железнодорожного и морского транспорта. Продажа единых билетов будет осуществляются в семь городов: Керчь, Симферополь, Феодосия, Судак, Евпатория, Ялта и Севастополь. РЖД с 30 апреля по 30 сентября 2016 года перевезли порядка 410 тыс. пассажиров по единому билету на курорты Крыма.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович отмечал, что в летний период наибольшей популярностью пользуются маршруты на юг страны. По его словам, летом из регионов России к местам отдыха в Крыму, Краснодарском крае и на черноморском побережье Кавказа планируется назначить дополнительно более 400 рейсов, как и в прошлом году. Это рейсы примерно из 20 городов. Дворкович сообщал, что дополнительно планируется перевести около полумиллиона детей к местам отдыха. Особенностью этого года станет то, что льготный проезд будет предоставляться не только в плацкартных вагонах.