Руководителем департамента стратегии Внешэкономбанка назначен Роман Репин

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Главой департамента стратегии и развития Внешэкономбанка (ВЭБ) назначен Роман Репин, ранее занимавший руководящие должности в подразделениях стратегического развития "Норникеля" и Сибирской угольной энергетической компании. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В ВЭБе Репин займется актуализацией и внедрением новой стратегии банка и его бизнес-модели, отмечается в сообщении.

В декабре 2016 года наблюдательный совет ВЭБа утвердил стратегию развития госкорпорации до 2021 года. По словам главы банка Сергея Горькова, стратегия предполагает поддержку несырьевого экспорта, высоких переделов промышленности, инноваций инфраструктуры и развития, а также перевод продукции военно-промышленного комплекса на гражданские рельсы.

Репин окончил МГУ им. М.В. Ломоносова в 2004 году, является магистром геологии. В 2012 году получил диплом MBA в Grenoble Graduate School of Business.

В 2010-2013 годах работал консультантом по вопросам стратегии в международной консалтинговой компании A.T. Kearney.

Должность руководителя стратегического направления Внешэкономбанка стала вакантна с марта этого года, после перехода из ВЭБа Николая Клековкина в страховую компанию "Альянс".