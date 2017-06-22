Руководителем департамента стратегии Внешэкономбанка назначен Роман Репин

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Главой департамента стратегии и развития Внешэкономбанка (ВЭБ) назначен Роман Репин, ранее занимавший руководящие должности в подразделениях стратегического развития "Норникеля" и Сибирской угольной энергетической компании. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В ВЭБе Репин займется актуализацией и внедрением новой стратегии банка и его бизнес-модели, отмечается в сообщении.
В декабре 2016 года наблюдательный совет ВЭБа утвердил стратегию развития госкорпорации до 2021 года. По словам главы банка Сергея Горькова, стратегия предполагает поддержку несырьевого экспорта, высоких переделов промышленности, инноваций инфраструктуры и развития, а также перевод продукции военно-промышленного комплекса на гражданские рельсы.
Репин окончил МГУ им. М.В. Ломоносова в 2004 году, является магистром геологии. В 2012 году получил диплом MBA в Grenoble Graduate School of Business.
В 2010-2013 годах работал консультантом по вопросам стратегии в международной консалтинговой компании A.T. Kearney.
Должность руководителя стратегического направления Внешэкономбанка стала вакантна с марта этого года, после перехода из ВЭБа Николая Клековкина в страховую компанию "Альянс".