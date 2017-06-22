"Роснефть" в 2017 году планирует увеличить переработку нефти еще на 20 млн тонн

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СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Инвестиции "Роснефти" составят более 1 трлн рублей в 2017-2018 годах, заявил глава компании Игорь Сечин, выступая на годовом общем собрании акционеров "Роснефти".
"Утвержденная инвестиционная программа на 2017-2018 год предполагает, что инвестиции составят свыше 1 трлн рублей, около половины из которых приходится на новые проекты", - сказал он.
"Роснефть" оформила юридически гарантированное вхождение в капитал индийской Essar, также сообщил Сечин.
"Информируем, что вчера была оформлено юридическое решение, гарантированно обеспечивающие вхождение "Роснефти" в капитал Essar", - сказал он.
В октябре 2016 г. "Роснефть" подписала соглашение о приобретении 49% акций Essar Oil Limited. В результате приобретения компания получит долю в современном нефтеперерабатывающем заводе Азиатско-Тихоокеанского региона в Вадинаре, Индия, с комплексной инфраструктурой.
Общий объем инвестиций оценивается в $12,9 млрд. ВТБ предоставит индийской компании Essar Oil Limited 3,9 млрд долларов на реструктуризацию долга.
Essar Oil - подразделение диверсифицированной Essar Group, владеет вторым крупнейшим частным нефтеперерабатывающим заводом Индии, расположенным в городе Вадинар.