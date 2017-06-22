Севастопольские инженеры создают первый в России суперлегкий складной вертолет

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Севастопольская компания "Эверест" представила на проходящем в Новосибирске международном форуме "Технопром-2017" проект одноместного складного вертолета. Как сообщил в четверг ТАСС директор компании "Эверест" Борис Мошкин, вертолет массой менее 100 кг предназначен для спорта, охоты и применения в сельском хозяйстве.

"Мы изготавливаем опытный образец одноместного складного вертолета "Меркурий", аналогов которого нет, уже готова самая сложная часть - редуктор. Так как масса машины менее 115 кг (пустой вертолет весит менее 100 кг - прим. ТАСС), то на него не требуется удостоверение летчика. Вертолет предназначен для занятий спортом, может применяться для охоты и рыбалки, путешествий, выпаса скота, например, оленей на Севере", - сказал Мошкин. Он добавил, что складная конструкция позволяет десантировать вертолет в военных целях.

По словам директора "Эвереста", габариты вертолета в сложенном виде - 0,5 на 2 метра, и "он может храниться на кухне". Мошкин отметил, что дальность полета составляет более 300 км, максимальная высота - 2 км.

Первый этап работ выполнялся при поддержке фонда Бортника (Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - прим. ТАСС).

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.