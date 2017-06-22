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Путин поручил перераспределить доходы от акцизов на топливо в пользу бюджетов регионов

Экономика и бизнес
22 июня, 14:23 UTC+3

Минфин готовит к 2018 году предложения по передаче сборов этих акцизов в пользу регионов в полном объеме, заявил глава министерства Антон Силуанов

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Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в ближайшее время решить вопрос перераспределения акцизов на топливо в пользу региональных дорожных фондов. В ходе совещания президента с членами правительства глава Минтранса РФ Максим Соколов посетовал на то, что региональные дорожные фонды недополучают средства от акцизов на топливо, и предложил пересмотреть норматив распределения этих акцизов между федеральным и региональными дорожными фондами таким образом, чтобы регионы получали больше.

Министр финансов Антон Силуанов ответил на это, что Минфин готовит предложения по передаче сборов этих акцизов в пользу регионов в полном объеме. На вопрос президента о том, когда будут готовы эти предложения, Силуанов ответил, что ведомство планирует их подготовить к 2018 году с тем, чтобы они заработали в 2019 году.

"Опять 2019 год! - сказал Путин. - Дмитрий Анатольевич (Медведев), я вас прошу отдельно по этому вопросу с коллегами поработать. Я сейчас не буду определять, сколько именно, но совершенно точно нужно часть того, что мы собрали по этим акцизам (в федеральный бюджет), перераспределить в пользу регионов, хотя бы рубль, 50 копеек". Глава правительства заверил, что займется этим вопросом.

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Силуанов, Антон Германович Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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