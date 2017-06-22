Путин 23 июня понаблюдает в Анапе за стыковкой двух частей "Турецкого потока"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 23 июня в Анапе понаблюдает за стыковкой мелководной и глубоководной частей газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В Анапе глава государства будет наблюдать за стыковкой мелководной и глубоководной частей газопровода "Турецкий поток" с борта судна-трубоукладчика "Пиониринг Спирит", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что этот корабль - крупнейшее строительное судно в мире, которое будет вести строительство глубоководной части "Турецкого потока". В день оно способно монтировать от 3,5 до 5 километров газопровода, общая протяженность которого должна составить 937 километров.

"Строительство "Турецкого потока" обеспечит стабильные прямые поставки газа не только в Турцию, но и для потребителей в Южной и Юго-Восточной Европе, - подчеркнули в пресс-службе. - Ежегодный планируемый объем транспортировки - 31,5 млрд кубических метров газа".