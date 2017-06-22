Участники Венского соглашения выполнили план по сокращению добычи в мае на 106%

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Страны ОПЕК и вне ОПЕК в мае выполнили условия соглашения о сокращении добычи нефти на 106%, достигнув тем самым наивысшего значения с момента реализации сделки. Об этом сообщается в пресс-релизе технического комитета при ОПЕК.

"В мае уровень исполнения договоренностей достиг 106%, что на четыре процентных пункта выше, чем в апреле", - говорится в нем.

Ранее в четверг о достижении такого показателя сообщило министерство нефти Кувейта. Представители этой страны входят в состав как технического, так и министерского мониторинговых комитетов.

В этом же сообщении технический комитет отмечает, что заседание министерского комитета при ОПЕК пройдет в Санкт-Петербурге 24 июля.

Ранее в интервью ТАСС на ПМЭФ-2017 министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех говорил, что ожидает по итогам мая более высокий процент исполнения договоренностей, чем в апреле, когда это значение составило 102%.

По его словам, перевыполнение плана обеспечивается усилиями королевства, которое стабильно перевыполняет свою квоту снижения в 485 тыс. баррелей и удерживает суточную добычу ниже 10 млн баррелей, и России, которая в начале мая достигла квоты в 300 тыс. баррелей.