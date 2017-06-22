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Роскомнадзор убрал из реестра запрещенных сайтов домен google.ru

Экономика и бизнес
22 июня, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Российский домен поисковика попал в реестр запрещенных сайтов еще в 2016 году по обращению ФНС

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российский домен Google был внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора в 2016 году по решению Федеральной налоговой службы, однако спустя некоторое время домен из списка исчез. 

Развитие событий

Роскомнадзор заблокировал Google из-за редиректа на сайт букмекеров

Как сообщил, в частности, "Вымпелком", доступ к российскому домену поисковика Google (google.ru) "Билайн" не блокировал.

"Мы Google не блокируем ни на мобильных сетях, ни на ШПД (абонентам широкополосного доступа в интернет)", - сказала ТАСС представитель компании Анна Айбашева.

Согласно данным, ранее размещенным на сайте Роскомнадзора, домен google.ru был внесен в реестр запрещенных сайтов еще в 2016 году в соответствии с обращением Федеральной налоговой службы, однако блокировать его начали только 22 июня 2017 года.

Роскомнадзор и Google пока не предоставили комментариев по этому поводу.

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