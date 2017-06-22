Прокладку ВОЛС, которая свяжет Севастополь с Керчью, завершат в августе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Прокладку волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которая свяжет Керчь и Севастополь, протяженностью более чем в 500 км, планируют завершить в августе 2017 года. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД), которая выполняет работы.
"Планируем завершить ко Дню железнодорожника, который отмечается в августе, работы идут четко по графику. К концу года линия будет введена в эксплуатацию", - сказала сотрудница пресс-службы.
По словам собеседницы агентства, прокладка ВОЛС осуществляется в рамках строительства моста через Керченский пролив, который свяжет Крымский полуостров с материковой Россией. "По мосту, как известно, планируется вначале запуск автомобильного движения, а затем и железнодорожного, мы к этому уже готовимся", - пояснила она.
Строительство ВОЛС на Крымской железной дороге началось весной 2015 года в рамках выполнения задачи по созданию принципиально новой технологической сети связи. За это время уложили более 400 км кабеля. Ввод на Крымской магистрали линии ВОЛС, по данным пресс-службы КЖД, обеспечит надежную и устойчивую связь по всей дороге, повысит качество, скорость передачи данных. Также возрастет качество обслуживания клиентов: оформление всех перевозочных документов будет проходить быстрее.
Керченский мост протяженностью 19 км возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Движение по автомобильной части будет запущено в декабре 2018 года, а по железнодорожной - в декабре 2019 года.