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Треть предпринимателей Подмосковья не успеют зарегистрировать онлайн-кассы к 1 июля

Экономика и бизнес
22 июня, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В настоящее время в регионе зарегистрировано около 47 тысяч онлайн-касс

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Около 30-35% предпринимателей в Подмосковье, обязанных с 1 июля использовать онлайн-кассы, не успеют зарегистрировать новые кассовые аппараты к началу месяца. Об этом сообщил начальник контрольного отдела № 2 УФНС России по Московской области Исса Евлоев на пресс-конференции.

"Порядка 47 тысяч новых касс уже зарегистрировано. К 1 июля мы ожидаем еще порядка 10-15 тысяч. Уже около 53% всех предпринимателей, которые должны перейти на новый порядок с 1 июля, зарегистрировали новые кассы", - сказал Евлоев.

Налоговая служба не будет штрафовать тех, кто не успеет перейти на использование онлайн-касс с 1 июня по объективным причинам. Например, если у предпринимателя будет заключен и оплачен договор на кассовый аппарат, а сама техника не будет доставлена, пояснил Евлоев. Практически весь сетевой бизнес уже перешел на новый порядок регистрации кассовых аппаратов, отметил он.

С 1 июля 2017 года российские компании и индивидуальные предприниматели в сфере торговли должны поэтапно перейти на использование онлайн-касс. Новые кассовые аппараты будут передавать сведения в госорганы о чеках в реальном времени через интернет.

Окончательный переход на новую технику должен случиться к сентябрю - октябрю 2017 года. Те предприниматели, которые раньше вообще не использовали кассы, должны установить и зарегистрировать аппараты до 1 июля 2018 года.

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