Роскомнадзор заблокировал Google из-за редиректа на сайт букмекеров

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Одна из страниц Google была внесена в реестр запрещенных сайтов из-за того, что с нее происходило перенаправление на сайт букмекерской конторы. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Ранее на сайте единого реестра запрещенных сайтов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России, было указано, что доступ к странице www.google.ru ограничен, однако спустя некоторое время запись об ограничении доступа была удалена.
"Мы внесли одну из страниц в .ru, действительно, в единый реестр, только с нее осуществлялся редирект, то есть перенаправление трафика на сайт с запрещенной информацией, это был сайт одной из букмекерских контор, который был заблокирован по требованию Федеральной налоговой службы, - сказал ТАСС Ампелонский, отвечая на вопрос, почему страница была внесена в реестр. - Мы связались с Google, они выполнили требование закона, после этого мы их удалили из реестра".
В Google дополнительных комментариев не предоставили, ограничившись объяснением, которое дал Роскомнадзор.
Провайдеры могут производить блокировку в течение 24 часов, поэтому www.google.ru после появления в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора у ряда крупных провайдеров заблокирован не был.