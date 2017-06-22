РЖД допускают возможность продажи части доли в Gefco совместно с пакетом Peugeot Citroen

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) допускает возможность продажи части доли в логистической компании Gefco совместно с частью пакета второго акционера - французского концерна PSA Peugeot Citroen, сообщил журналистам вице-президент РЖД Андрей Старков.

"Если мы сочтем, что этот вариант является наиболее интересным и оптимальным. Мы не отвергаем этот вариант при безусловном сохранении контрольного пакета у РЖД, - сказал он. - "Они (второй акционер - прим. ред.) готовы, наверное. Тоже рассматривают разные варианты. Мы для себя рассматриваем разные варианты, в том числе обсуждаем эти варианты с нашими партнерами по Gefco, обсуждаем эти варианты в том числе с менеджментом Gefco".

Комментируя информацию об интересе к акциям Gefco со стороны Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Старков отметил, что компании находятся "в стадии обсуждения". К Gefco проявляют большой интерес различные группы инвесторов, добавил он.

В феврале этого года стало известно, что РЖД допускают возможность продажи около 25% акций Gefco портфельному инвестору. Как заявлял президент РЖД Олег Белозеров, компания обсуждает, нужен ли ей пакет в 75% или РЖД может оставить у себя лишь контрольный пакет акций.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд заинтересован в приобретении акций Gefco. Так, в марте он говорил, что РФПИ совместно с азиатскими и ближневосточными фондами обсуждает покупку акций Gefco у РЖД, речь идет о миноритарном пакете.

РЖД в 2012 году купили 75% акций Gefco у PSA Peugeot Citroen за 800 млн евро. PSA остается владельцем 25%.

Международный логистический оператор Gefco присутствует в 150 странах мира. Основными клиентами компании являются ведущие автопроизводители и промышленные предприятия: Peugeot Citroen, GM, L'Oreal, Siemens, Bosch, IKEA, Henkel, Procter&Gamble.