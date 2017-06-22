Сечин заявил, что лично отменил закупку чайных ложек за 15 тыс. руб. для дочки "Роснефти"

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин лично отменил закупку дорогостоящих столовых приборов для "РН-Аэрокрафт", дочернего предприятия корпорации. Об этом он заявил, отвечая на вопрос акционера о закупке "вилок и ложек по бешеным ценам".

В мае на сайте госзакупок появился тендер на покупку для "РН-Аэрокрафт" столовых приборов, в том числе серебряных чайных ложечек стоимостью почти 15 тысяч рублей каждая и икорниц по 83 тысяч рублей. Общая стоимость закупаемых предметов оценивалась в 4,75 млн рублей. 24 мая закупка была отменена.

"Такой закупки не осуществлялось, тут комментировать нечего", - сказал глава "Роснефти".

Сечин отметил, что попытка провести такую закупку была со стороны дочерней компании, которая занимается авиаобеспечением на Дальнем Востоке. "И как только в центральном аппарате об этом узнали, я лично снял эту закупку с возможности рассмотрения вообще", - заявил он.