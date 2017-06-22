Доступ к мессенждеру Imo возобновлен после предоставления данных в реестр

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Компания Pagebites Inc., владеющая мессенджером Imo, предоставила сведения для реестра организаторов распространения информации, доступ к нему возобновлен. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскомнадзора.

"В ответ на требования Роскомнадзора компания Pagebites Inc., владеющая веб-сервисом для мгновенного обмена сообщениями и VoIP-звонками Imo, предоставила сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации", - говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре напомнили, что ранее доступ к Imo был ограничен в России. "В связи с исполнением обязанности по предоставлению сведений, необходимых для включения в реестр организаторов распространения информации, доступ к информационным ресурсам компании Pagebites Inc. возобновлен", - отметили в ведомстве.

"Обязанности организатора распространения информации возникают в силу закона и не зависят от факта внесения в реестр", - подчеркивают в Роскомнадзоре.

Порядок взаимодействия Роскомнадзора с организатором распространения информации предусматривает, что по запросу правоохранительных органов ведомство направляет в адрес организатора распространения информации требование, в ответ на которое компания в течение пяти рабочих дней должна направить уведомление с необходимой для взаимодействия контактной информацией. В случае отсутствия ответа Роскомнадзор направляет уведомление о неисполнении обязанностей организатора распространения информации - компании дополнительно предоставляется 15 рабочих дней для исполнения требования, а неисполнение обязанностей влечет ограничение доступа к информационным системам компании на территории Российской Федерации.