Акции "Системы" растут после предложения о внесудебном урегулировании спора с "Роснефтью"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Акции АФК "Система" на торгах Московской биржи растут почти на 9% на фоне предложения компании урегулировать спор с "Роснефтью" во внесудебном порядке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 18:38 мск их рост составил 8,9%, или 13,595 руб. за бумагу.

Как сообщил ТАСС представитель АФК "Система", компания предложила "Роснефти" механизм внесудебного урегулирования спора.

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумма претензий выросла до 170,6 млрд рублей с учетом девальвации рубля. К иску также присоединилась Башкирия.

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".