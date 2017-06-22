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ФАС проверит ритейлеров на наличие сговора при определении скидок и штрафов поставщикам

Экономика и бизнес
22 июня, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

С просьбой проверить российские торговые сети на предмет картельного сговора к Федеральной антимонопольной службе обратилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит ритейлеров на наличие антиконкурентных соглашений при установлении скидок и штрафов в отношении поставщиков. Об этом сообщил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев, выступая на заседании рабочей группы в Госдуме.

С просьбой проверить российские торговые сети на предмет картельного сговора к ФАС обратилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Мы получили от вас запрос и заявление на тему анализа действий торговых сетей на предмет признаков незаконных соглашений, связанных с единовременным применением определенных практик. Мы сейчас занимаемся соответствующим расследованием в этой области, будем опрашивать поставщиков, чтобы выявить и закрепить соответствующие признаки, - сказал Нижегородцев. - На это потребуется определенное время, и мы по итогам проведенной работы, конечно же, доложим вам и определим нашу позицию".

Как заявил на заседании замминистра сельского хозяйства России Евгений Непоклонов, ритейлеры ищут механизмы и пути обхода закона о торговле. "Среди способов обхода закона - повышение штрафов за недоставленную продукцию с 5% до 15%, выставление штрафов при опоздании доставки продовольственных товаров на несколько минут от запланированного прибытия в торговую сеть", - рассказал он.

Яровая в свою очередь выразила готовность обратиться в Генеральную прокуратуру в связи с озвученными данными. "Мы готовы направить выводы Минсельхоза в том числе в Генеральную прокуратуру", - сообщила она.

В июле 2016 года вступили в силу поправки к Федеральному закону № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", согласно которым вознаграждение (ретро-бонус), получаемое торговыми сетями от поставщиков за покупку определенного количества товаров, было снижено с 10% до 5%. В ретро-бонус в том числе включается плата за продвижение товаров, их обработку и упаковку.

Однако, как заявлял заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров, после снижения размера ретро-бонуса торговые сети стали требовать от поставщиков скидки и прописывать в контрактах штрафы, "несоразмерные возможному ущербу" для обеспечения доходности.

ФАС предупредила ритейлеров, что скидки, которые поставщики могут предоставлять торговым сетям, должны относиться к ретро-бонусам, если они не отражаются в цене товара для потребителя.

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