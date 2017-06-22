Индексы ММВБ и РТС закрылись ростом котировок на 0,5%

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, ММВБ (MICEX) по итогам торгов в четверг на Московской бирже увеличился на 0,5% - до 1860,05 пункта, а РТС - на 0,53%, до 978,45 пункта.

"Перспективы на завершение недели могут быть оптимистичны, так как отсутствие определяющего тренда в первые четыре дня не создает препятствий для повышения в будущем. Рынок не перегрет, и в пятницу индекс ММВБ может вырасти до 1864 пунктов, и индекс РТС - до 993,6 пункта", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 1,6% - до $45,55 за баррель.