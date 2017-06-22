СМИ: США выдали ордер на арест 5 экс-менеджеров Volkswagen в связи с "дизельным скандалом"

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Американские органы правосудия выдали ордер на арест пяти бывших менеджеров германской автомобилестроительной компании Volkswagen в связи с "дизельным скандалом" и намерены разыскивать их по всему миру. Об этом сообщила в четверг газета Süddeutsche Zeitung.

По ее данным, представители Volkswagen обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и нарушении предписаний США в области охраны окружающей среды.

Volkswagen оказался в центре скандала после обнаружения в выпускаемых им авто программного обеспечения, позволявшего занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями. В результате такие транспортные средства отвечали принятым в США экологическим нормам лишь на бумаге. В действительности же они превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха в 30-40 раз. В США концерн выплатит в связи со скандалом около $4,3 млрд штрафа.