Парламент Латвии ратифицировал договор о строительстве Rail Baltica

РИГА, 22 июня. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии в четверг на заседании ратифицировал подписанное премьер- министрами стран Балтии соглашение о строительстве европейской железнодорожной магистрали Rail Baltica. За ратификацию документа проголосовали 78 депутатов из 100.

"Цель договора - обеспечить эффективную и быструю реализацию проекта для транспортировки пассажиров и грузов по маршруту, прокладываемому как часть европейской транспортной сети, как проекта, развиваемого в общих интересах Латвии, Литвы и Эстонии в соответствии с общими техническими параметрами", - сообщает пресс-служба законодательного органа.

В январе этого года главы правительств Латвии, Литвы и Эстонии подписали соглашение о строительстве Rail Baltica. Единая железнодорожная магистраль с европейской колеей (1435 мм) Rail Baltica соединит Таллин, Ригу, Каунас (с ответвлением на Вильнюс), Варшаву и Берлин, благодаря чему должно улучшиться сообщение между Центральной и Восточной Европой. В дальнейшем запланировано продолжение маршрута до Венеции. Большую часть финансирования - около 85% - обещает выделить Еврокомиссия.

В апреле международная аудиторская компания Ernst & Young Baltic обнародовала исследование, в котором назвала Rail Baltica экономически состоятельным проектом. Согласно данным исследования, общие затраты на проект Rail Baltica составят €5,8 млрд. При этом в Латвии будет потрачено €1,968 млрд (национальное софинансирование составит €393 млн), в Литве - €2,473 млрд (софинансирование - €493 млн), в Эстонии - €1,346 млрд (софинансирование - €268 млн). При этом, утверждают авторы исследования, социально-экономические выгоды от проекта оцениваются в €16,2 млрд.

В начале текущей недели соглашение о строительстве Rail Baltica также ратифицировал парламент Эстонии. Этот документ предстоит ратифицировать еще законодательному органу Литвы.