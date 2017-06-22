"Роснефть-2022": к новой стратегии, цифровизации и росту дивидендов

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Основные тезисы новой стратегии "Роснефти", анонсированной 20 июня главой "Роснефти" Игорем Сечиным на встрече с президентом России Владимиром Путиным, 22 июня были представлены широкой общественности на годовом собрании акционеров. Компания сделает упор на технологический прорыв, цифровизацию и снижение операционных затрат в горизонте до 2022 года.

Реализация стратегии "Роснефть-2022" позволит, по словам Сечина, повысить рыночную стоимость крупнейшей российской нефтяной компании на 25-30%. Компания также поддерживает увеличение дивидендных выплат с текущих 35% до 50% от чистой прибыли по итогам 2017 года - это тоже придаст импульс росту капитализации "Роснефти", считает глава компании.

Технологический прорыв

Новая стратегия "Роснефти" будет разработана и представлена на утверждение совета директоров до конца текущего года. "Основой новой стратегии развития должно стать качественное изменение бизнеса компании за счет технологического прорыва, полномасштабного применения цифровых технологий во всех сферах деятельности компании, постоянная работа по снижению затрат, повышение маржинальности перерабатывающего сегмента за счет гибкости корзины, а также за счет перехода к новым формам управления и организации бизнеса", - рассказал Сечин.

В том числе для реализации этих целей "Роснефть" подписала соглашение о создании совместного предприятия с General Electric, отметил глава "Роснефти". СП будет нацелено на внедрение современных цифровых технологий и новых стандартов промышленного интернета на активах "Роснефти" для оптимизации системы сбора, обработки и анализа промышленных данных "от скважины до пистолета на АЗС".

Для реализации задач ускоренной цифровизации бизнеса будет создан технологический совет "Роснефти". По словам Сечина, приглашения войти в его состав уже приняли глава британской ВР Роберт Дадли, президент GE Oil & Gas Лоренцо Симонелли, а также представители российских и зарубежных научных кругов.

Большие ожидания

Следование стратегии, по оценке "Роснефти", позволит компании добиться существенных производственных результатов за счет технологического развития. Современные технологии и методы позволят довести процент успешности геологоразведки на суше до 95%. Кроме того, "Роснефть" ожидает роста доли горизонтального бурения от общего объема на треть - до 40%.

Сечин уверен, что развитие передовых технологических компетенций благоприятно повлияет и на рост добычи нефти. Так, за ближайшие пять лет компания продемонстрирует прирост объема извлечения нефти на 20-30 млн тонн с поддержанием лучшей отраслевой себестоимости.

Компания также планирует продолжить диверсификацию бизнеса и особое внимание уделит развитию нефтехимии. В среднесрочной перспективе "Роснефть" намерена довести долю этого направления до 20% от всего объема перерабатывающих мощностей. Инвестиции будут реализовываться за счет привлечения проектного финансирования.

Курс на рост дивидендов

Акционеры "Роснефти" приняли решение направить на дивиденды по итогам 2016 года 63,4 млрд рублей (35% чистой прибыли по МСФО), что почти в два раза меньше, чем за 2015 год.

Однако уже за 2017 год "Роснефть" может выплатить в качестве дивидендов 50% от чистой прибыли. На встрече 20 июня Владимир Путин попросил главу "Роснефти" вернуться к этому вопросу и обсудить его с акционерами на годовом собрании. Сечин в свою очередь заявил, что поддерживает увеличение дивидендов до 50% от чистой прибыли, и в ближайшее время компания внесет свою позицию по дивидендной политике в правительство.

Новак ушел, но вернется

По результатам голосования акционеров, в новый состав совета директоров "Роснефти" не вошли министр энергетики России Александр Новак и председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов. Их сменили представители нового акционера - QHG Oil Ventures (контролируется Glencore и Qatar Investment Authority): глава Glencore Айван Глазенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Аль Сувайди.

Однако, как заявил Сечин, "Роснефть" уже предложила расширить численность совета директоров с 9 до 11 человек и "будет ждать возвращения министра в органы управления".

По словам главы "Роснефти", Новак рекомендовал акционерам, поддерживающим его кандидатуру, направить свои голоса в пользу независимых директоров, так как оценил риски выполнения правил листинга Московской и Лондонской бирж об обязательном присутствии в составе совета не менее трех независимых директоров. "По сути, такая позиция Александра Валентиновича Новака является поддержкой компании", - отметил Сечин.

Неудобные вопросы

Миноритарии "Роснефти" традиционно задавали руководству компании острые вопросы, касающиеся дивидендов, вознаграждений топ-менеджмента и, в частности, закупки дорогостоящих столовых приборов.

Так, один из миноритариев каждый год выступает с требованием увеличить выплаты акционерам и критикует компанию. И сегодняшнее собрание не было исключением - акционер вновь выразил недовольство размером дивидендов, заявив, что компания должна каждый год наращивать их объем, а не снижать. Глава совета директоров Андрей Белоусов в свою очередь предложил ему более внимательно ознакомиться с проведенными сделками и компетентно оценить их экономическую целесообразность.

Вместе с тем акционер был очень обрадован намерением компании выполнить просьбу президента РФ и рассмотреть возможность выплаты в 2017 году промежуточных дивидендов. В соответствии с новой дивидендной политикой компании, выплаты дивидендов будут производиться два раза в год. В конце 2017 года "Роснефть" планирует выплатить первые промежуточные дивиденды, увеличив таким образом общую сумму дивидендов за текущий год.

Глава "Роснефти" прокомментировал и другую острую тему. Отвечая на вопрос акционера о закупке "вилок и ложек по бешеным ценам", Сечин заявил, что лично отменил закупку дорогостоящих столовых приборов для "РН- Аэрокрафт" (дочернее предприятие "Роснефти", занимается авиаобеспечением на Дальнем Востоке). "И как только в центральном аппарате об этом узнали, я лично снял эту закупку с возможности рассмотрения вообще", - сказал Сечин. "Такой закупки не осуществлялось, тут комментировать нечего", - заключил глава "Роснефти".

Впервые годовое собрание акционеров "Роснефти" проходило в Сочи. Согласно уставу компании, собрания могут проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Ставрополе, Саратове, Оренбурге, Тюмени, Красноярске и Хабаровске. Сегодня акционеры расширили этот список, включив в него Владивосток и Красногорск.