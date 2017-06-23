Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин с борта крупнейшего судна-трубоукладчика оценит ход строительства "Турецкого потока"

Экономика и бизнес
23 июня, 0:06 UTC+3 МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Глава государства 23 июня совершит рабочую поездку в Краснодарский край

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу совершит рабочую поездку в Краснодарский край. Как сообщила пресс-служба Кремля, в Анапе глава государства проинспектирует работы, идущие в рамках прокладки газопровода "Турецкий поток".

"Президент будет наблюдать за стыковкой мелководной и глубоководной частей газопровода "Турецкий поток" с борта судна-трубоукладчика Pioneering Spirit", - уточнили в Кремле.

Pioneering Spirit - это крупнейшее строительное судно в мире, оснащенное шестью установками для сварки и нанесения покрытия на трубы. Оно будет вести строительство глубоководной части "Турецкого потока". В день судно способно монтировать от 3,5 до 5 км газопровода, общая протяженность которого должна составить 937 км.

7 мая "Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" у российского побережья Черного моря. На первом этапе в мелководной части укладку вело судно Audacia. Оно также использовалось для протягивания труб с берега через микротоннели.

И Pioneering Spirit, и Audacia принадлежат компании Allseas - подрядчику строительства обеих ниток морского участка газопровода. Соответствующий контракт между Allseas и "Газпромом" был подписан в феврале этого года.

"Турецкий поток"

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", который предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Морской участок газопровода реализует стопроцентное дочернее общество "Газпрома", компания South Stream Transport B. V.

В декабре 2016 года "Газпром" подписал контракт с Allseas Group на строительство первой нитки морского участка "Турецкого потока". В феврале этого года South Stream Transport B. V. заключила контракт с Allseas Group на строительство второй нитки морского участка газопровода.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Ежегодный планируемый объем транспортировки - 31,5 млрд куб. м газа.

Общая стоимость проекта ранее оценивалась в €11,4 млрд. Инвестиции "Газпрома" в этот проект в 2017 году составят 41,92 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кучма: Европа ставит Украину на колени
2
Швейцария арестовала €15 млн залога Украины за успешное проведение "Евровидения-2017"
3
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
4
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
5
Задержка рейса iFly из Москвы в Анталью составит около суток
6
Комитет Госдумы поддержал введение ареста на 15 суток и обязательных работ за мат в семье
7
Лавров указал Тиллерсону на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию
Темы дня
Загрузка...
Реклама