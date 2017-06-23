Путин с борта крупнейшего судна-трубоукладчика оценит ход строительства "Турецкого потока"

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу совершит рабочую поездку в Краснодарский край. Как сообщила пресс-служба Кремля, в Анапе глава государства проинспектирует работы, идущие в рамках прокладки газопровода "Турецкий поток".
"Президент будет наблюдать за стыковкой мелководной и глубоководной частей газопровода "Турецкий поток" с борта судна-трубоукладчика Pioneering Spirit", - уточнили в Кремле.
Pioneering Spirit - это крупнейшее строительное судно в мире, оснащенное шестью установками для сварки и нанесения покрытия на трубы. Оно будет вести строительство глубоководной части "Турецкого потока". В день судно способно монтировать от 3,5 до 5 км газопровода, общая протяженность которого должна составить 937 км.
7 мая "Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" у российского побережья Черного моря. На первом этапе в мелководной части укладку вело судно Audacia. Оно также использовалось для протягивания труб с берега через микротоннели.
И Pioneering Spirit, и Audacia принадлежат компании Allseas - подрядчику строительства обеих ниток морского участка газопровода. Соответствующий контракт между Allseas и "Газпромом" был подписан в феврале этого года.
Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", который предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Морской участок газопровода реализует стопроцентное дочернее общество "Газпрома", компания South Stream Transport B. V.
В декабре 2016 года "Газпром" подписал контракт с Allseas Group на строительство первой нитки морского участка "Турецкого потока". В феврале этого года South Stream Transport B. V. заключила контракт с Allseas Group на строительство второй нитки морского участка газопровода.
Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Ежегодный планируемый объем транспортировки - 31,5 млрд куб. м газа.
Общая стоимость проекта ранее оценивалась в €11,4 млрд. Инвестиции "Газпрома" в этот проект в 2017 году составят 41,92 млрд рублей.