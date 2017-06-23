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Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о курортном сборе

Экономика и бизнес
23 июня, 0:06 UTC+3 МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Полученные от сборов доходы будут включаться в бюджет региона и направляться на развитие курортной инфраструктуры

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума в пятницу рассмотрит в первом чтении законопроект о курортном сборе, предполагающий введение в 2018-2022 годах в экспериментальном режиме платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Законопроект, инициированный правительством России, представит заместитель министра по делам Северного Кавказа Олег Хацаев.

Предполагается, что размер курортного сбора не будет превышать 100 рублей в сутки. Сумма может снижаться в зависимости от сезонности, времени пребывания и значения курорта. От уплаты сбора планируется освободить героев Советского союза, героев России, героев Социалистического труда и героев Труда РФ, ветеранов войн, инвалидов первой и второй группы и инвалидов войн, детей до 18 лет и малоимущие семьи.

Полученные от сборов доходы будут включаться в бюджет региона и направляться на развитие курортной инфраструктуры. Законопроект также предусматривает создание Фонда развития курортной инфраструктуры. По итогам эксперимента будет принято решение о введении постоянного курортного сбора на всей территории страны.

Как сообщил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, глава подкомитета по туризму Сергей Кривоносов, в нижней палате парламента создается рабочая группа по подготовке законопроекта ко второму чтению. "Мы хотим создать рабочую группу в комитете и работать над поправками ко второму чтению", - сказал он.

По его словам, в рабочую группу в том числе будут приглашены депутаты, представляющие в Госдуме регионы, которые будут участниками эксперимента по введению курортного сбора. На заседания этой рабочей группы будут также приглашаться представители федеральных министерств и ведомств, добавил Кривоносов.

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