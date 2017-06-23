Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о курортном сборе

Санчес: оборону сборной России очень сложно пройтиСпорт 23 июня, 0:21
Дракслер: сборная Германии делала все возможное, чтобы победить команду ЧилиСпорт 23 июня, 0:16
Полигон ТБО в Балашихе закроют с утра пятницы "в целях предупреждения ЧС"Общество 23 июня, 0:14
Лев: сборная Германии сыграла на очень высоком уровне в матче с командой ЧилиСпорт 22 июня, 23:57
Тренер: чилийские футболисты в матче с немцами мешали друг другу у штрафной соперникаСпорт 22 июня, 23:49
Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2017/18 пройдет с 4 октября по 7 апреля, паузы на ОИ нетСпорт 22 июня, 23:13
Петербург за Камерун: поддержка трибун не помогла обыграть австралийцевСпорт 22 июня, 23:09
Парсонс: МПК хочет, чтобы россияне приняли участие в ПаралимпиадеСпорт 22 июня, 23:05
Сборные Германии и Чили сыграли вничью в матче Кубка конфедерацийСпорт 22 июня, 22:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума в пятницу рассмотрит в первом чтении законопроект о курортном сборе, предполагающий введение в 2018-2022 годах в экспериментальном режиме платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
Законопроект, инициированный правительством России, представит заместитель министра по делам Северного Кавказа Олег Хацаев.
Предполагается, что размер курортного сбора не будет превышать 100 рублей в сутки. Сумма может снижаться в зависимости от сезонности, времени пребывания и значения курорта. От уплаты сбора планируется освободить героев Советского союза, героев России, героев Социалистического труда и героев Труда РФ, ветеранов войн, инвалидов первой и второй группы и инвалидов войн, детей до 18 лет и малоимущие семьи.
Полученные от сборов доходы будут включаться в бюджет региона и направляться на развитие курортной инфраструктуры. Законопроект также предусматривает создание Фонда развития курортной инфраструктуры. По итогам эксперимента будет принято решение о введении постоянного курортного сбора на всей территории страны.
Как сообщил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, глава подкомитета по туризму Сергей Кривоносов, в нижней палате парламента создается рабочая группа по подготовке законопроекта ко второму чтению. "Мы хотим создать рабочую группу в комитете и работать над поправками ко второму чтению", - сказал он.
По его словам, в рабочую группу в том числе будут приглашены депутаты, представляющие в Госдуме регионы, которые будут участниками эксперимента по введению курортного сбора. На заседания этой рабочей группы будут также приглашаться представители федеральных министерств и ведомств, добавил Кривоносов.