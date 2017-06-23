Участники из девяти стран примут участие в Чебоксарском экономическом форуме

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Представители девяти иностранных государств примут участие в экономическом форуме "Регионы России - новые точки роста", который в десятый раз пройдет в Чебоксарах 23 и 24 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Чувашии.

"Больше внимания (на форуме) будет уделено привлечению инвестиций в регион, работе с зарубежными компаниями. В этом году представители девяти зарубежных государств и 30 регионов России примут участие в пленарном заседании форума", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе пояснили, что участие в мероприятиях форума официально подтвердили более 700 участников, среди которых представители Японии, Южной Кореи, Швеции, Польши, Италии, Норвегии, Ирана, Турции и Казахстана.

Деловая программа

Одним из основных мероприятий деловой программы форума станет деловой завтрак, темами которого станут международное сотрудничество, точки роста экономики региона, экспортные возможности регионов России и стимулирование поддержки бизнеса. Участие в завтраке примут представители Министерства экономического развития РФ, Агентства стратегических инициатив (АСИ), Фонда развития промышленности (ФРП), "Опоры России", "Деловой России", бизнеса и банков. Кроме того, в рамках делового завтрака Российский фонд технологического развития и Фонд развития промышленности Чувашии подпишут соглашение о взаимодействии.

Лучшие бизнес-идеи будут презентованы на открытом региональном этапе национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех", где определят авторов лучших проектов в сфере сельского хозяйства, экспорта, интернет-проектов и производственных проектов. Свои награды отдельно получат также победители премии в номинациях "Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата" и "Лучшая система закупок муниципального уровня".

Участники конференции примут участие в круглых столах о сельскохозяйственной потребительской кооперации, обсудят проблемы и возможности развития моногородов, рассмотрят лучшие региональные практики по улучшению инвестиционного климата. Круглые столы и конференции будут посвящены также вопросам привлечения инвестиций в ЖКХ, проблемам сохранения народных художественных промыслов, практике внедрения стандарта развития конкуренции в регионах. Отдельное внимание будет уделено сотрудничеству с японскими инвесторами, которые примут участие в семинаре "Выход японских предприятий на российский рынок. Критерии инвестиционной привлекательности".

Площадками для мероприятий форума станут многофункциональный зал Чувашского государственного театра оперы и балета и Национальная библиотека республики.

День Чувашской Республики

Организаторы форума подготовили насыщенную культурную программу, самым зрелищным событием которой станет X Международный фестиваль фейерверков на набережной залива. В этом году, помимо залпов салюта, для зрителей подготовили лазерное и огневое шоу.

Также в рамках празднования Дня Чувашской Республики пройдет XXV Всероссийский фестиваль народного творчества "Родники России", Всероссийский конкурс изделий мастеров декоративно-прикладного искусства "Русь мастеровая" на приз главы республики.

В Чебоксарах уже встретили на железнодорожном вокзале с чувашскими песнями и танцами ребят из 32 регионов страны, которые выступят в составе Детского хора 24 июня у Монумента Матери-покровительницы. Они исполнят для гостей республики гимн России, гимн Чувашии и популярные детские песни.