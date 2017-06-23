Системообразующие банки США прошли новый стресс-тест властей

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ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Все крупнейшие американские банки успешно прошли новый стресс-тест, проведенный Федеральной резервной системой (ФРС, центробанком) США, и продемонстрировали способность нормально функционировать даже в условиях серьезной и затяжной рецессии в своей стране и мире в целом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ФРС.
По ее свидетельству, результаты нынешнего анализа свидетельствуют о том, что "крупнейшие банковские холдинговые компании страны демонстрируют сильные уровни наличия капитала и сохраняют способность ссужать деньгами частных лиц и бизнес во время глубокой рецессии". Речь идет о "седьмом раунде стресс-тестов, проводимых ФРС с 2009 года". Испытанию подверглись 34 фирмы, на которые приходится "более 75% всех внутренних банковских активов" США. Проверка охватывала компании, размер активов которых составляет $50 млрд и более.
В соответствии с прогнозами ФРС, при "самом неблагополучном гипотетическом сценарии" 34 системообразующих банка США понесут потери в объеме $383 млрд в течение девяти кварталов. Такой сценарий предполагает возникновение глубокого глобального спада мировой, а не только американской, экономики и значительный рост безработицы в США с последующим периодом обостренного финансового стресса.
"Результаты этого года показывают, что даже при глубоком спаде наши крупные банки сохранят хорошую капитализацию. Это позволит им обеспечивать кредитование на протяжении [всего неблагоприятного] экономического цикла и поддерживать частных лиц и предпринимателей в трудные времена", - заявил член Совета управляющих ФРС Джером Пауэлл.