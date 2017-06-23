Bloomberg: Tesla рассматривает возможность создания собственного музыкального сервиса

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Американская автомобильная компания Tesla изучает планы по созданию собственного музыкального стриминг-сервиса. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По данным его источника, знакомого с ситуацией, компания, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, ведет переговоры с рядом звукозаписывающих компаний. Источник подчеркивает, что никакое решение на этот счет пока не принято.

В случае создания такого сервиса он будет в дальнейшем поставляться в комплекте со всеми автомобилями Tesla, поступающими в продажу. Как отмечается в заявлении компании, которое приводит Bloomberg, в Tesla считают важным позволить владельцам их машин "слушать музыку, какую они хотят, и из источника, который они сами выберут".

В данный момент Tesla уже сотрудничает с компанией Spotify, предоставляющей услуги цифровой доставки потокового аудио. Соответствующие программы Spotify устанавливаются в систему автомобилей Teslа, продающихся за пределами США.

Однако, как отмечает онлайн-портал Business Insider, в Tesla хотят предложить своим клиентам больше возможностей. По его данным, Маск во время прошедшей ранее в этом месяце встречи с акционерами компании намекнул на то, что хочет изучить различные варианты в области музыкальных стриминг-сервисов.

Tesla выпускает в настоящее время две модели электромобилей: седан Model S и кроссовер Model X. В сентябре компания также намерена приступить к серийному выпуску нового авто под названием Model 3. В корпоративной отчетности Tesla, опубликованной в феврале, отмечалось, что производить Model 3 в тестовом режиме планируется начать уже в июле этого года.