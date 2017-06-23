СМИ: в Таиланде Facebook и YouTube грозят оставить без доходов от рекламы

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БАНГКОК, 23 июня. /ТАСС/. Крупнейшие мировые социальные сети и платформы, такие как Facebook, YouTube и Netflix, должны в течение месяца зарегистрироваться в Таиланде в соответствии с местным законодательством или рискуют столкнуться с различными ограничениями их работы на территории королевства. Об этом в пятницу пишет газета The Bangkok Post.
Национальная комиссия по теле- и радиовещанию выпустила новые регулирующие нормы. По информации издания, все зарубежные компании, согласно этим правилам, должны зарегистрировать свои представительства в Таиланде и нести определенную налоговую нагрузку. Под действие новых правил, в частности, подпадают такие гиганты, как Facebook, YouTube и Netflix. Регулятор отвел им время на регистрацию до 22 июля.
"Мы бы не хотели использовать термин "незаконный" в отношении данных провайдеров, но их сервис определенно расходится с линией таиландского законодательства", - прокомментировал ситуацию заместитель председателя комиссии по теле- и радиовещанию Нати Суколрат.
Он также отметил, что Таиланд не намерен запрещать деятельность данных социальных сетей и интернет-платформ, однако в случае неисполнения местного законодательства "они могут столкнуться с определенными ограничениями, влияющими на доходность". К примеру, рестрикции могут касаться проката рекламы данными компаниями.