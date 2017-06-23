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Государства БРИКС подтвердили в КНР приверженность Парижскому соглашению

Экономика и бизнес
23 июня, 6:52 дата обновления: 23 июня, 6:55 UTC+3 ТЯНЬЦЗИНЬ /Корр. ТАСС, Николай Селищев

По словам главы делегации Минприроды РФ Нуритдина Инамова, участники встречи заявили, что в дальнейшем будут следовать положениям Парижского соглашения

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ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 23 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) в пятницу подтвердили свою приверженность принципам Парижского соглашения. Так в интервью ТАСС прокомментировал факт подписания на 3-й встрече министров экологии стран БРИКС межгосударственного меморандума о взаимопонимании в области защиты окружающей среды глава делегации Министерства природных ресурсов и экологии РФ, директор департамента международного сотрудничества Нуритдин Инамов.

"Участники встречи заявили, что в дальнейшем будут следовать положениям Парижского соглашения по климатическим изменениям, - отметил собеседник. - Поскольку речь идет о министрах и старших должностных лицах стран БРИКС, ответственных за экологию, такое совместное заявление - однозначный сигнал всему миру".

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По словам Инамова, в меморандуме присутствует перечень основополагающих пунктов. "И уже в первом абзаце зафиксировано, что мы подтверждаем приверженность Парижскому соглашению. Государства БРИКС занимают заметную долю в мировой экономике и в глобальном измерении сообщают о своей готовности продолжить работу над выполнением соответствующих договоренностей", - подчеркнул он.

Как пояснил глава делегации, у каждой из стран, принявших участие в нынешней встрече, собственный путь: кто- то из них уже ратифицировал данный международный договор, кто-то находится на стадии осуществления соответствующего процесса.

"По крайней мере [на форуме] существует однозначная поддержка Парижского соглашения, тех договоренностей, которые были приняты на 70-й сессии ООН по устойчивому развитию", - резюмировал Инамов.

Экология выше политики

Он также заявил, что  Россия испытывает санкционное давление со стороны западных партнеров, однако международное сотрудничество в области экологии должно быть выше политики.

"Мы считаем, что вопросы экологии и охраны природы, как и проблемы климата, должны быть выше политики. Потому что планета Земля и природа - понятие долгосрочного характера, а политика вещь изменчивая", - заявил он, отвечая на вопрос, сказываются ли западные санкции на глобальном сотрудничестве России в области защиты окружающей среды.

По словам Инамова, исходя из данных установок Москва проводит устойчивую политику в области экологии и разумного природопользования, продолжая взаимодействовать с различными сторонами. "Сказать о каком-то санкционном давлении в этой сфере - да, финансирование некоторых экологических проектов оказалось, к сожалению, затронутым. Но даже наши партнеры понимают абсурдность ситуации, что нельзя мерить текущими понятиями политической конъюнктуры направления долгосрочного характера", - подчеркнул собеседник.

Третья встреча министров экологии стран БРИКС стартовала 22 июня и завершится сегодня в Тяньцзине (Северный Китай), главная ее задача - активизировать всеобщую борьбу с глобальными климатическими изменениями, обеспечить преемственную реализацию многосторонних договоренностей в области экологии, таких как Киотский протокол и Парижское соглашение. От российской стороны в ней первоначально должен был принять участие министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, однако в силу напряженности рабочего графика вместо него РФ на форуме представляет директор департамента международного сотрудничеств Минприроды Нуритдин Инамов.

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