Проблемы "дальневосточного гектара": "серые" земли и долгое оформление

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Получатели "дальневосточного гектара" чаще всего жалуются на долгое оформление участков, проблемы с кадастрами и большое количество запрещенных к выдаче земель, которые, в частности, относятся к охотхозяйствам. Ожидается, что оформление может ускориться, когда пройдет ажиотаж, а часть проблем помогут решить направленные в Госдуму поправки в законодательство. О проблемах "дальневосточного гектара" и возможных решениях ТАСС рассказали получатели земли и представители власти.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для всех граждан России.

Во время "Прямой линии" 15 июня к президенту Владимиру Путину обратился житель Владивостока Иван Таркин с жалобой на проблемы при оформлении "дальневосточного гектара", его участок оказался в границах охотничьих угодий, что значительно усложнило процесс. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский лично пообещал Таркину, что тот получит землю.

Проблемы "гектаров"

Среди основных и самых острых проблем "дальневосточного гектара" получатели называют долгое оформление документов и то, что большая часть земель по различным причинам находится в запрещенной к выдаче "серой" зоне. В частности, относится к охотугодьям.

"Заявку на свой гектар я отправил 31 января 2017 года, но до сих пор она согласовывается. Мой процесс идет очень медленно, проблем в целом никаких, кроме того, что давно нарушены все сроки. Однако я понимаю, почему: Хасанский район - самый популярный у получателей гектара в Приморье, а Приморье - самый популярный регион у всей страны, это официальная статистика Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК)", - рассказал ТАСС житель Владивостока Константин Васильев.

Предприниматель из Хабаровска Дмитрий Степанченко, в свою очередь, пожаловался на то, что большая часть земли в регионе закрыта для получения.

"У нас, в Хабаровском крае, огромная часть земли закрыта для получения "дальневосточного гектара". Есть район поселка Сукпай, там советская власть добычу леса вела, оставила после себя ЛЭП и шикарную пятиполосную гравийную дорогу, и там есть охотничье хозяйство "Кречет". Если я возьму на сопке где-нибудь "дальневосточный гектар", я никаких проблем охотничьему хозяйству не создам", - считает Степанченко.

Еще одна проблема, которую назвал собеседник - несовершенства кадастра, из-за которых указанные в нем данные не совпадают с реальными. Например, в системе участок помечен как разрешенный к выдаче, но подать на него заявку нельзя. "Получить участок на таких территориях можно, но только через физическое обращение в уполномоченный орган с планом участка на физическом носителе", - рассказал Степанченко.

Помогут поправки в закон

Запрет на предоставление земельных участков в безвозмездное пользование в границах охотугодий установили вступившие с 1 января 2017 года изменения в закон о "дальневосточном гектаре". Но на рассмотрении в Госдуме уже находится законопроект, упрощающий получение земли, который должен помочь решить эту проблему.

"Федеральный закон сегодня, к сожалению, не позволяет выдавать землю на территории охотугодий. И мы ждем его изменений. <...> После принятия поправок люди смогут получить свои земли в пользование", - цитирует пресс-служба администрации Приморья слова губернатора края Владимира Миклушевского.

При этом, по словам статс-секретаря, заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Павла Волкова, "дальневосточные гектары" на территории охотугодий и отдельных категорий защитных лесов будут предоставляться на особых условиях: получатель сможет осуществлять только ту деятельность, которая разрешена законодательством для таких территорий. Это поможет избежать экологического вреда.

Ожидается, что принятие поправок позволит значительно расширить доступные к выдаче земли. В частности, в Еврейской автономной области территория, где нельзя брать землю, должна уменьшиться с 85% до 35%.

"Это одна из наших инициатив была - внести изменения, чтобы исключить из запрещенных к выдаче... земли охотничьих угодий. У нас это территории гигантских площадей. После принятия поправок Госдумой у нас останется в категории "нельзя" всего 35% территории области, а не 85%, как сейчас", - сообщил губернатор ЕАО Александр Левинталь.

Приамурье может сократить "разрешенные" земли

Пока большинство регионов расширяет число разрешенных к выдаче земель, Амурская область, напротив, может частично сократить доступные для "гектара" площади в связи с созданием территории опережающего развития (ТОР) "Свободный".

"В Приамурье нет крупных проблем с выдачей "дальневосточных гектаров", единственное, что из-за сдвигов в самой системе происходят ситуации, когда выбранный человеком участок оказывается немного в другом месте, попадает на чужую собственность. Но такие случаи решаются на месте - люди договариваются между собой", - рассказала ТАСС начальник отдела использования земель сельхозназначения Министерства имущественных отношений Амурской области Оксана Белунькина.

Кроме того, по ее словам, в Заксобрании Амурской области решается вопрос о закрытии для выдачи земель, которые могут быть использованы при создании ТОР "Свободный", где будет построен газоперерабатывающий завод.

По словам Белунькиной, чтобы избежать вынужденного изъятия земель у получателей, планируется ввести ограничение на выдачу участков на части территорий Свободненского и Сковородинского районов, а также города Свободный. Площадь "закрытых" земель составит 33,2 тыс. га или 0,2% от общей площади земель, предлагаемых для предоставления по программе "дальневосточный гектар".

Дачники против "гектаристов"

"Дальневосточный гектар" на Камчатке вызвал спор между получателями земли и дачниками, которые считают, что пять участков в рамках программы рядом с их садово-огородным товариществом (СОТом) выделены незаконно. Дело дошло до прокуратуры, и, пока ведомство разбирается в вопросе, дачники перекрыли получателю "гектара" дорогу через товарищество.

"Обращение от владельцев дач в СОТе "Кунчилово" в районе поселка Раздольный Елизовского муниципального района поступило в прокуратуру Камчатского края. Сейчас проводится проверка обращения, в рамках которой будут изучены все обстоятельства", - сообщила ТАСС старший помощник прокурора Камчатского края Лариса Шунина.

Олег Осипов, один из дачников, рассказал ТАСС, что владельцы дачных участков в СОТе сами пытались получить "гектары" в районе товарищества, но им было отказано, так как территория относилась к так называемым зонам "нельзя". Дачники направили обращения в прокуратуру Камчатского края, губернатору Владимиру Илюхину и полномочному представителю президента РФ на Дальнем Востоке Юрию Трутневу.

"Мы просим разобраться, на каком основании в районе нашего СОТа предоставлены участки под "дальневосточные гектары". Почему землю выдают рядом с дачными СОТами, где есть дороги и коммуникации? Люди, которые берут гектары, надеются, что будут пользоваться этими благами, но они принадлежат СОТам. Помимо этого, получатель гектара без разрешения начал нести рубку кедрового стланика на своем участке, хотя, пока он не определился с целями использования земли, это делать запрещено", - сказал Олег Осипов.

Дачники надеются, что в ближайшее время получат ответы на свои вопросы.

На личных договоренностях

Это не первый случай конфронтации дачников с владельцами "дальневосточного гектара", ранее подобная ситуация произошла в районе 28 км трассы Петропавловск-Камчатский - Елизово. Там территория гектара зашла на дорогу, ведущую в садово-огородное товарищество.

Однако, как сообщили ТАСС в администрации Елизовского района, дачникам и получателю гектара удалось договориться - последний согласился передвинуть границы своего участка, чтобы обеспечить дачникам беспрепятственный проезд.