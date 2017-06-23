Польша возобновила закачку российского газа в свою газотранспортную систему

ВАРШАВА, 23 июня. /ТАСС/. Польша утром в пятницу начала закачивать в свою газотранспортную систему российский газ, поставляемый по трубопроводу Ямал - Европа. Об этом сообщила пресс-служба польской компании-оператора сети национальных газопроводов Gaz-System.

Ранее, 21 июня, Польша приостановила процесс поступления российского газа в свою ГТС, так как он, по сообщениям Gaz-System, не соответствовал параметрам качества, указанным в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию газотранспортной системы (IRiESP). При этом транзит в Германию по газопроводу Ямал - Европа осуществлялся в обычном режиме.

"В связи с улучшением параметров качества природного газа Gaz-System возобновил его получение и закачку в национальную газотранспортную систему из Ямальского трубопровода", - указано в сообщении компании. "Приостановка получения газа не повлияла на сбалансированность и безопасность систем передачи газа, которыми управляет Gaz-System", - подчеркнула пресс-служба.

В четверг "Газпром" информировал, что техническая проблема, ставшая причиной изменения качества природного газа, подаваемого в систему "Ямал - Европа", устранена. В газотранспортную систему Польши поступает газ контрактного качества.

Газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Газопровод соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Западной Европе.