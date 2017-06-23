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Минфин внес в Госдуму законопроект о повышении НДПИ в IV квартале 2017 года

Экономика и бизнес
23 июня, 9:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Кроме того, ведомство предлагает продлить действия увеличенной ставки НДПИ при добыче нефти до 31 декабря 2020 года

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минфин России внес в Госдуму законопроект о продлении действия увеличенной ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти, установленной на 2019 год, на период до 31 декабря 2020 года. Ведомство также предлагает изменить порядок расчета НДПИ на газ в IV квартале 2017 года и в 2020 году, говорится в распоряжении опубликованном на сайте правительства.

"В целях обеспечения сбалансированности бюджетной системы предлагается продлить действие увеличенной ставки НДПИ при добыче нефти (плюс 428 руб. за тонну), установленной на 2019 год, на период до 31 декабря 2020 года", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Кроме того, законопроект предполагает изменение порядка определения показателей, используемых при расчете НДПИ при добыче природного горючего газа организациями, являющимися собственниками объектов Единой системы газоснабжения и аффилированными с ними компаниями в IV квартале 2017 года и в 2020 году.

Среди других предлагаемых Минфином изменений - индексация ставок акциза на ряд подакцизных товаров на уровень инфляции в 2020 году.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил журналистам о том, что решение о дополнительном увеличении ставки НДПИ для "Газпрома" принято только на год. Он оценивал дополнительный доход для бюджета от этого решения в 30 млрд руб.

В 2016 году замглавы Минфина РФ Илья Трунин заявлял, что дополнительная налоговая нагрузка на "Газпром" составит в 2017 году 170 млрд руб., в 2018-2019 годах по 100 млрд руб.

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