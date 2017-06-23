"Волгабас" в 2017 году начнет экспорт автобусов и представит первый электробус

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ВОЛГОГРАД. 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Завод "Волгабас Волжский" в Волгоградской области начнет в 2017 году экспорт автобусов за рубеж и представит свой первый электробус, сообщил ТАСС гендиректор предприятия Анатолий Бакулин.
"Завод готов выходить на экспорт. До конца года, надеюсь, будут заключены первые контракты. Речь идет о поставках не менее 100 автобусов в страны Ближнего и Среднего Востока, а также в Африку", - сказал он.
По его словам, отечественные автобусы "Волгабаса" не уступают европейским и азиатским - прямым конкурентам в своем классе. "И, что немаловажно, они дешевле", - подчеркнул Бакулин.
"Волгабас" известен разработкой беспилотного автобуса "Матрешка". Он был представлен в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме. "В этом году в Санкт-Петербурге ("Матрешка") возглавляла парад ретро-автомобилей и без водителя прошла 5 км. Это и есть инновации. Теперь уже свои беспилотники представляют конкуренты. А мы идем дальше - разрабатываем 20-местную "Матрешку", - рассказал Бакулин, отметив, что автобусный беспилотник будут производить на других площадках предприятия.
Однако автобусом ближайшего будущего глава предприятия считает не беспилотный автобус, а электробус. "Это идеальный транспорт для современного мегаполиса. Кстати, первый электробус "Волгабас" будет представлен уже в этом году. <...> А в 2018 году начнется серийное производство таких машин",- отметил собеседник агентства.
"Если говорить о внутреннем рынке, то сегодня мы охватываем без преувеличения половину России. Автобусы работают в 40 регионах, в этом году задача - увеличить их число до 50. В географии поставок должны появиться Краснодар, Ростов, Астрахань, Архангельск, Новосибирск, Хабаровск, Ханты-Мансийск", - отметил Бакулин.
По его словам, в "Волгобасе Волжском" в 2017 году планируется выпустить более 600 автобусов - это вдвое больше, чем годом ранее. "О том, как интенсивно развивается завод, говорит статистика: третий год подряд рост объемов производства превышает 50%, и не менее чем на 40% в год растет производительность труда. Сегодня на заводе работает 800 человек, два года назад было 500", - отметил гендиректор.
В настоящее время на волгоградском заводе идет модернизация производства общей стоимостью около 1,5 млрд рублей. По завершению проекта в 2021 году ежегодный объем выпуска автобусов вырастет до 1 тыс. единиц. По словам гендиректора, уже этой осенью будет завершено строительство первой очереди - запустится производственный корпус площадью около 7 тыс. кв. м.
"В нем планируем наладить сборку шасси и автобусов различного класса. После ввода второй очереди пригласим малые и средние предприятия, которые объединятся в автобусный кластер", - уточнил Бакулин.
Он рассказал, что на предприятии проделана большая работа по импортозамещению: если раньше на завод ввозили комплектующие из Турции и Германии, то теперь около 60% комплектующих закупается в России.
По его словам, в настоящее время завод выпускает современные автобусы, в том числе к крупным спортивным соревнованиям, проводимым в России. "Наши машины "Волгабас" - самые популярные в Санкт-Петербурге. Завод поставил в Северную столицу накануне Кубка конфедераций по футболу 125 18-метровых самых современных "гармошек". Естественно, они останутся и будут обслуживать гостей чемпионата мира по футболу в будущем году", - поделился планами гендиректор.
В настоящее время конструкторы волгоградского предприятия разрабатывают две новые модели туристических автобусов. "Мы не приурочиваем их выпуск к ЧМ-2018, но они появятся до проведения турнира. Есть уже эскизные проекты будущих моделей, совсем скоро вы их увидите", - резюмировал Бакулин.