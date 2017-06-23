Холдинг "Швабе" запатентовал систему автоматизированного контроля зданий и сооружений

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" получил патент на систему автоматизированного контроля зданий и сооружений, позволяющую следить за состоянием конструкций и вести мониторинг деформаций. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба компании.

"Холдинг "Швабе" получил патент на оборудование, позволяющее осуществлять автоматизированную проверку состояния конструкций зданий и инженерно-строительных сооружений в процессе их эксплуатации. Новинка повышает качество контроля деформаций, возникающих в конструкции в целом и на отдельных ее участках", - говорится в сообщении пресс-службы.

Специалисты Научно-исследовательского института "Полюс" (входит в "Швабе" - прим. ТАСС) относят новую систему к измерительной технике. "Система, разработанная специалистами предприятия холдинга "Швабе", - Научно- исследовательского института "Полюс" - позволяет своевременно выявлять деформации конструкций зданий или инженерно-строительных сооружений и предупреждать их разрушение. Это достигается за счет того, что наша система создает условное изображение объекта и фиксирует даже самые минимальные отклонения от параметров", - приводит пресс- служба слова генерального директора НИИ Евгения Кузнецова.

Отмечается, что специальное программное обеспечение формирует условное изображение сооружения с фиксированными величинами, соответствующими их допустимым значениям. Во время диагностики здания в разных местах устанавливаются лазерные гироскопические датчики. Они регистрируют отклонения от заданных параметров контролируемой конструкции или ее частей. Затем все полученные сведения сравниваются с фиксированными величинами.

"Еще одна особенность запатентованной системы "Швабе" - она позволяет регистрировать отклонения при различных нагрузках на конструкцию. Данный подход позволяет повысить точность контроля состояния зданий и инженерно-строительных сооружений в процессе их эксплуатации", - уточнили в пресс- службе.

Холдинг "Швабе" входит в госкорпорацию "Ростех" и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий оптической отрасли России. Предприятия холдинга производят полный спектр оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности. На их производственных площадках ведутся разработки инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных сил РФ. Сегодня представительства холдинга есть в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии.