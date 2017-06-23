"Швабе" представит более 70 разработок на выставке фотоники в Мюнхене

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" представит более 70 разработок в области фотоники на Международной специализированной выставке и конгрессе оптических компонентов, систем и применения оптоэлектронных технологий Laser World of Photonics 2017, которая пройдет с 26 по 29 июня в Мюнхене, сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"Более 70 разработок в области лазерной оптики, фотоники и оптоэлектронных технологий предприятий холдинга "Швабе" будет представлено на специализированной выставке Laser World of Photonics 2017. Ключевыми в экспозиции "Швабе" станут такие экспонаты, как активный элемент из неодимового фосфатного стекла, SWIR-камера коротковолнового ИК-диапазона спектра, стереоскопический микроскоп МБС-16, голограммная оптика и другая продукция", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что многие из этих изделий применяются в космической отрасли, авиации, микроэлектронике. "В фотонике "Швабе" является лидером и системным интегратором. В настоящее время холдинг развивает несколько направлений в этой отрасли, в том числе лазеры, оптические материалы и фотоприемные устройства", - цитирует пресс-служба первого заместителя гендиректора холдинга Сергея Попова.

По его словам, одной из передовых разработок "Швабе" является дисковый активный элемент из неодимового фосфатного стекла. "Его уникальный состав, усиливающий лазерное излучение, защищен несколькими патентами России и зарубежья и удостоен премии правительства РФ в области науки и техники 2016 года. В Мюнхене он станет главным экспонатом "Швабе", - сказал Попов.

В пресс-службе добавили, что гости выставки смогут опробовать в действии новый стереоскопический микроскоп МБС-16, изучив особенности строения матриц фотоприемных устройств. Микроскоп разработан специально для исследования объемных, тонкопленочных и прозрачных объектов.

Выставка Laser World of Photonics была основана в 1973 году. Мероприятие проводится раз в два года и собирает более 30 тыс. гостей из 77 стран мира. В 2015 году его участниками стали 1227 компаний, 20 из которых представляли Россию.