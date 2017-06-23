ВБРР получил контроль над банком "Пересвет" в результате допэмиссии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Подконтрольный "Роснефти" Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) получил 99,999989% долю в капитале банка "Пересвет" по итогам дополнительной эмиссии, проведенной кредитной организацией. Об этом сообщается в материалах "Пересвета".

Речь идет о дополнительном выпуске обыкновенных акций, решение о котором было принято 1 июня. ВБРР выкупил эмиссию по закрытой подписке.

Ранее сообщалось, что Банк России выбрал ВБРР инвестором при санации "Пересвета".

До возникновения у банка проблем Русская православная церковь контролировала порядка 49% акций "Пересвета" - 36% принадлежало религиозной организации "Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)", 13% - аффилированному с ним ООО "Содействие". Еще 24% составляла доля АО "Экспоцентр".

Проблемы и санация "Пересвета"

В начале октября 2016 года рейтинговое агентство Fitch опубликовало доклад, согласно которому банк "Пересвет" выдал более 12 млрд руб. высокорискованных кредитов. Заемщиками, по данным агентства, были структуры, не имеющие реальных активов и аффилированные между собой или руководством банка. Подводя итог, эксперты Fitch поставили под сомнение "долгосрочную устойчивость" бизнеса кредитной организации.

14 октября 2016 года СМИ сообщили, что глава банка Александр Швец исчез. 18 октября банк ограничил выдачу наличных средств вкладчикам. При этом представители пресс-службы "Пересвета" заявили, что проблем с ликвидностью нет, но возник временный дефицит наличности в связи с большим наплывом клиентов. Вслед за этим в банке началась проверка ЦБ РФ.

21 октября Банк России своим приказом назначил временную администрацию в московском банке "Пересвет" и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Из-за величины банка было решено не отзывать у него лицензию, а проводить процедуру финансового оздоровления, санации. При проверке выяснилось, что в капитале банка образовалась "дыра" почти в 104 млрд руб.

20 февраля 2017 года функции санатора банка были возложены на Агентство по страхованию вкладов. 19 апреля 2017 года ЦБ РФ окончательно утвердил санация кредитной организации, согласившись выделить на нее 67 млрд руб. Корпоративные кредиторы также выделят на закрытие "дыры" в капитале банка 70 млрд руб.

Выплаты вкладчикам банка АСВ завершило 24 апреля 2017 года.