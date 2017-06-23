Кабмин разработал поправки к законопроекту о расширении понятия "каботаж"

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает внести поправки к проекту федерального закона о расширении понятия "каботаж" в Кодексе торгового мореплавания, сообщается в пятницу на сайте кабмина.
Уточняется, что принятый Госдумой в первом чтении 13 января 2017 года законопроект предлагает понимать под каботажем перевозки и буксировку не только между российскими морскими портами, но и между морскими портами, другими местами погрузки и выгрузки в России или искусственными островами, установками и сооружениями на российском континентальном шельфе.
"Поправками к законопроекту предлагается установить, что перевозки и хранение углеводородного сырья и угля, погруженных на суда в акватории Северного морского пути, могут производиться исключительно с использованием судов, плавающих под государственным флагом Российской Федерации", - говорится на сайте кабмина.
Кроме того, поправки предусматривают, что по решению правительства РФ могут определяться и другие акватории в пределах исключительной экономической зоны и континентального шельфа РФ, в отношении которых морские перевозки и хранение осуществляются исключительно судами под государственным флагом Российской Федерации.