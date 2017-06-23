Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти ЯНАО одобрили проект обустройства Салмановского месторождения для "Арктик СПГ-2"

Экономика и бизнес
23 июня, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

"Новатэк" рассматривает возможность строительства завода на полуострове Гыдан

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) одобрили обустройство Салмановского нефтегазоконденсатного месторождения на полуострове Гыдан для возведения завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ-2". Об этом сообщили в пресс- службе правительства региона.

"В Салехарде состоялась презентация проекта "Обустройство объектов пионерного выхода на Салмановском (Утреннем) нефтегазоконденсатном месторождении", заказчик - ООО "Арктик СПГ-2". В обсуждении приняли участие департамент природно-ресурсного регулирования ЯНАО, представители коренных малочисленных народов Севера, Научного центра изучения Арктики, территориальных органов государственной власти федерального уровня, исполнительных органов государственной власти ЯНАО и парламента. Участники совещания пришли к выводу, что проведение работ по обустройству объектов Салмановского нефтегазоконденсатного месторождения может рассматриваться как допустимое и соответствующее требованиям российского законодательства", - сказали там.

В департаменте природно-ресурсного регулирования ЯНАО добавили, что Салмановское месторождение расположено в значительной удаленности от населенных пунктов, а также инфраструктуры газо- и нефтепроводов.

"Пути каслания оленей при строительстве объектов пионерного выхода не пересекаются. Ближайшими разрабатываемыми месторождениями углеводородного сырья являются Ямбургское и Южно-Тамбейское. Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ и построена по компонентному принципу: земельные ресурсы, геологическая среда, почвы, растительность, животный мир, гидросфера, воздушный бассейн", - уточнили в департаменте.

"Новатэк" рассматривает возможность строительства завода "Арктик СПГ-2" на полуострове Гыдан. Газ для сжижения будет поступать с Салмановского нефтегазоконденсатного месторождения, начало строительства завода по сжижению планируется на 2018 год.

Капитальные затраты в строительство завода могут составить около $10 млрд. Запасы месторождений проекта по категории C1 и C2 компания оценивает в 1,2 трлн кубометров газа и 50,5 млн тонн жидких углеводородов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Фото
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России Telegram
2
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
3
Корабли ВМФ РФ уничтожили склады с оружием ИГ в Сирии
4
Белоруссия разместила евробонды на $1,4 млрд двумя траншами
5
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
6
Кучма: Европа ставит Украину на колени
7
ВКС России 14 раз за неделю перехватывали зарубежные самолеты-разведчики
Темы дня
Загрузка...
Реклама