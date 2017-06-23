Власти ЯНАО одобрили проект обустройства Салмановского месторождения для "Арктик СПГ-2"

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) одобрили обустройство Салмановского нефтегазоконденсатного месторождения на полуострове Гыдан для возведения завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ-2". Об этом сообщили в пресс- службе правительства региона.
"В Салехарде состоялась презентация проекта "Обустройство объектов пионерного выхода на Салмановском (Утреннем) нефтегазоконденсатном месторождении", заказчик - ООО "Арктик СПГ-2". В обсуждении приняли участие департамент природно-ресурсного регулирования ЯНАО, представители коренных малочисленных народов Севера, Научного центра изучения Арктики, территориальных органов государственной власти федерального уровня, исполнительных органов государственной власти ЯНАО и парламента. Участники совещания пришли к выводу, что проведение работ по обустройству объектов Салмановского нефтегазоконденсатного месторождения может рассматриваться как допустимое и соответствующее требованиям российского законодательства", - сказали там.
В департаменте природно-ресурсного регулирования ЯНАО добавили, что Салмановское месторождение расположено в значительной удаленности от населенных пунктов, а также инфраструктуры газо- и нефтепроводов.
"Пути каслания оленей при строительстве объектов пионерного выхода не пересекаются. Ближайшими разрабатываемыми месторождениями углеводородного сырья являются Ямбургское и Южно-Тамбейское. Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ и построена по компонентному принципу: земельные ресурсы, геологическая среда, почвы, растительность, животный мир, гидросфера, воздушный бассейн", - уточнили в департаменте.
"Новатэк" рассматривает возможность строительства завода "Арктик СПГ-2" на полуострове Гыдан. Газ для сжижения будет поступать с Салмановского нефтегазоконденсатного месторождения, начало строительства завода по сжижению планируется на 2018 год.
Капитальные затраты в строительство завода могут составить около $10 млрд. Запасы месторождений проекта по категории C1 и C2 компания оценивает в 1,2 трлн кубометров газа и 50,5 млн тонн жидких углеводородов.