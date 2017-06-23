"Татнефть" компенсировала сокращение добычи по сделке с ОПЕК оптимизацией затрат

АЛЬМЕТЬЕВСК, 23 июня. /ТАСС/. "Татнефть" выполняет взятые на себя обязательства по сокращению добычи в рамках сделки стран ОПЕК и вне ОПЕК и компенсировала все выпадающие от этого доходы. Об этом заявил на годовом собрании акционеров заместитель генерального директора компании по добыче Рустам Халимов.

"Компания продолжает выполнять взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения России и ОПЕК. Анализ технико-экономических показателей показывает, что успешная реализация мероприятий по оптимизации затрат компенсирует выпадающие доходы в связи с сокращением добычи нефти. Стратегические цели, поставленные в соглашении на 2017 год, будут выполнены", - сказал он.

О добыче в Ливии

Нефтяная компания "Татнефть" не планирует возобновлять добычную деятельность в Ливии до полной стабилизации обстановки в стране. Об этом заявил глава компании Наиль Маганов.

"Сирия, Ливия. Все там с ними понятно. Все работы приостановлены до стабилизации политической ситуации в этих регионах", - сказал он. За пределами РФ компания в 2016 году деятельность по разведке и добыче не вела, добавил он.

В то же время он отметил, что стратегические планы компании нацелены на расширение и диверсификацию портфеля углеводородного сырья, в том числе за пределами Татарстана. "Также мы рассматриваем возможность создания стратегических альянсов", - сказал он.

В 2016 году компания нарастила добычу до 588 тыс. баррелей в сутки с 531 тыс. в 2015 году.

В 2017 году ряд иностранных компаний, таких как Wintershall, OMV, Statoil возобновили работу в Ливии. Так, в июне добыча в Ливии, по данным МЭА, достигла рекордных уровней с 2014 года - 830 тыс. баррелей. Ливийские власти планируют увеличить национальную добычу до 1,25 млн баррелей в сутки к концу 2017 года. На таком уровне добыча в стране находилась четыре года назад.

"Татнефть" работала в Ливии по концессионному соглашению с 2005 года до начала военной операции в 2014 году.

О дивидендах

Акционеры "Татнефти" утвердили дивиденды по результатам 2016 г. в размере 22,81 руб. на все виды акций, что в совокупности составляет около 50% от чистой прибыли по МСФО, или 50,62% от чистой прибыли по РСБУ за прошедший год, сообщил корреспондент ТАСС, присутствующий на собрании.

Чистая прибыль компании по МСФО по итогам 2016 г. составила 107,4 млрд руб., по РСБУ - 104,8 млрд руб.

По итогам 2015 г. компания выплачивала дивиденды из расчета 10,9 руб. на акцию, или 30% от чистой прибыли по РСБУ. В "Татнефти" поясняли, что увеличение дивидендных выплат способствует эффективной реализации стратегии до 2025 г., согласно которой капитализация компании к этому времени должна удвоиться.

О составе совета директоров

Акционеры "Татнефти" также избрали совет директоров компании, в него вошли все действующие члены совета.

Так, от Республики Татарстан по праву "золотой акции" переизбран ее глава Рустам Минниханов. Он же сохранил пост председателя совета.

Также в совет директоров вошли министр финансов республики Радик Гайзатуллин, консультант президента Татарстана по вопросам нефтеразработки Ренат Муслимов, помощник президента Татарстана Ринат Сабиров, глава Минимущества республики Азат Хамаев и гендиректор "Связьинвестнефтехима" Валерий Сорокин.

Сохранили членство и остальные девять членов совета - генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов, помощник президента Татарстана по вопросам нефтяной промышленности Шафгат Тахаутдинов, руководитель программы по прямым частным инвестициям FIDES Business Partner AG Рене Штайнер, управляющий G Petroconsulting Ltd Гереч Ласло, главный инженер "Татнефти" Наиль Ибрагимов, главный геолог компании Раис Хисамов, заместитель гендиректора компании Рустам Халимов, управляющий партнер BVM Capital Partners Ltd Юрий Левин и начальник "Лениногорскнефти" Рафаиль Нурмухаметов.

В реестре акционеров "Татнефти" зарегистрировано свыше 45 тыс. акционеров. Из них наиболее крупные владельцы (номинальные держатели) пакетов акций компании: Небанковская кредитная организация ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" - 59,55%, ОАО "Центральный депозитарий Республики Татарстан" - 30,45%.