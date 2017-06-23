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Nissan отзывает в России почти 8,3 тыс. Infiniti

Экономика и бизнес
23 июня, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Причина отзыва - возможные проблемы с подушками безопасности

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский дилер Infiniti - ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" - отзывает в России 8,3 тыс. автомобилей Infiniti моделей F35/FX45 и М35/М45 из-за возможных проблем с подушками безопасности. Отзыву подлежат автомобили, произведенные с апреля 2006 г. по март 2010 г., сообщил Росстандарт.

"Причиной отзыва автомобилей Infiniti F35/ FX45 и М35/ М45 является выявленная вероятность ухудшения свойств горючего вещества газогенератора подушки безопасности бездымного типа в зависимости от времени, влажности и температуры окружающей среды", - отмечается в сообщении.

На указанных транспортных средствах будет произведена замена подушки безопасности пассажира или ее газогенератора.

Все ремонтные работы пройдут бесплатно для владельцев.

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