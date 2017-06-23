Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РАЭК: полная блокировка Telegram в России невозможна

Экономика и бизнес
23 июня, 11:49 дата обновления: 23 июня, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

В Ассоциации электронных коммуникаций также отметили, что администрация мессенджера уже приняла меры для обхода блокировки

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Мессенджер Telegram в России не может быть заблокирован полностью, считают в Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Ранее в пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр распространения информации. Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, он будет заблокирован в России до тех пор, пока не предоставит эту информацию, сообщает ведомство. По словам Жарова, все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой Telegram уже исчерпаны.

Смотрите также

Клименко: исключений для Telegram в рамках российского законодательства нет

Институт развития интернета: РФ мягко подходит к блокировке мессенджеров-нарушителей

"Полная блокировка сервиса невозможна", - прокомментировали ТАСС ситуацию в РАЭК. "Только планомерная работа и давление на магазины приложений, в первую очередь Google Play и AppStore - в случае "успеха" перестанут работать некоторые функции мессенджера, его не смогут установить новые пользователи (у которых он не стоял уже на момент блокировки)", - пояснили в организации, добавив, что также возможны проблемы с обновлениями.

В РАЭК также сказали, что администрация Telegram уже приняла меры для обхода блокировки. "В новой версии приложения поддерживается обход потенциальной блокировки через поддержку прокси-серверов по протоколу SOCKS 5 (пока в Android-версии приложения)", - отметили в ассоциации.

По данным аналитиков РАЭК, число пользователей Telegram в России может составлять до 6 млн. Администрация Telegram сообщает, что год назад аудитория мессенджера в России составляла 2,5 млн пользователей. В мире число пользователей мессенджера превышает 100 млн, отметил в РАЭК.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблемы Telegram в России Регулирование интернета в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Фото
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России Telegram
2
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
3
Корабли ВМФ РФ уничтожили склады с оружием ИГ в Сирии
4
Белоруссия разместила евробонды на $1,4 млрд двумя траншами
5
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
6
Кучма: Европа ставит Украину на колени
7
ВКС России 14 раз за неделю перехватывали зарубежные самолеты-разведчики
Темы дня
Загрузка...
Реклама