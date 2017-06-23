РАЭК: полная блокировка Telegram в России невозможна

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Мессенджер Telegram в России не может быть заблокирован полностью, считают в Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Ранее в пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр распространения информации. Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, он будет заблокирован в России до тех пор, пока не предоставит эту информацию, сообщает ведомство. По словам Жарова, все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой Telegram уже исчерпаны.

"Полная блокировка сервиса невозможна", - прокомментировали ТАСС ситуацию в РАЭК. "Только планомерная работа и давление на магазины приложений, в первую очередь Google Play и AppStore - в случае "успеха" перестанут работать некоторые функции мессенджера, его не смогут установить новые пользователи (у которых он не стоял уже на момент блокировки)", - пояснили в организации, добавив, что также возможны проблемы с обновлениями.

В РАЭК также сказали, что администрация Telegram уже приняла меры для обхода блокировки. "В новой версии приложения поддерживается обход потенциальной блокировки через поддержку прокси-серверов по протоколу SOCKS 5 (пока в Android-версии приложения)", - отметили в ассоциации.

По данным аналитиков РАЭК, число пользователей Telegram в России может составлять до 6 млн. Администрация Telegram сообщает, что год назад аудитория мессенджера в России составляла 2,5 млн пользователей. В мире число пользователей мессенджера превышает 100 млн, отметил в РАЭК.