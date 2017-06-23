Кабмин одобрил меморандум о партнерстве с ООН по промышленному развитию

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект меморандума о стратегическом партнерстве с ООН по промышленному развитию. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что проект согласован с МИД РФ, Минобрнауки, Минприроды, Минпромторгом, Минэкономразвития, Минэнерго, Росстатом и Ростехнадзором. Правительство поручило МИДу РФ подписать меморандум от имени кабмина.