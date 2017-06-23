Набиуллина назначила руководителя департамента финансового оздоровления ЦБ РФ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назначила Александра Жданова директором департамента финансового оздоровления ЦБ, говорится в сообщении регулятора.

Ранее Жданов являлся заместителем директора департамента банковского регулирования.

О создании департамента финансового оздоровления регулятор сообщил осенью 2016 г. Эта структура вместе с еще двумя департаментами была создана в рамках централизации надзора в банковской сфере.

Банковское регулирование и надзор с 17 октября 2016 г. курирует первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.