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Набиуллина назначила руководителя департамента финансового оздоровления ЦБ РФ

Экономика и бизнес
23 июня, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

На должность назначен Александр Жданов, ранее являвшийся заместителем директора департамента банковского регулирования

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назначила Александра Жданова директором департамента финансового оздоровления ЦБ, говорится в сообщении регулятора.

Ранее Жданов являлся заместителем директора департамента банковского регулирования.

О создании департамента финансового оздоровления регулятор сообщил осенью 2016 г. Эта структура вместе с еще двумя департаментами была создана в рамках централизации надзора в банковской сфере.

Банковское регулирование и надзор с 17 октября 2016 г. курирует первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

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Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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