Набиуллина назначила руководителя департамента финансового оздоровления ЦБ РФ

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назначила Александра Жданова директором департамента финансового оздоровления ЦБ, говорится в сообщении регулятора.
Ранее Жданов являлся заместителем директора департамента банковского регулирования.
О создании департамента финансового оздоровления регулятор сообщил осенью 2016 г. Эта структура вместе с еще двумя департаментами была создана в рамках централизации надзора в банковской сфере.
Банковское регулирование и надзор с 17 октября 2016 г. курирует первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.