РФПИ: необходимость в диалоге РФ и США сильнее, чем попытки ограничить общение

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Необходимость в диалоге России и США сильнее, чем попытки ограничить любое общение через давление в прессе на основании ложных фактов, сообщил ТАСС представитель РФПИ, комментируя информацию CNN про встречу главы фонда Кирилла Дмитриева с американским финансистом Энтони Скарамуччи.

Ранее в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источник во фракции демократов в верхней палате Конгресса сообщила, что комитет по разведке Сената Конгресса США проверяет обстоятельства встречи Скарамуччи с Дмитриевым.

"Необходимость в диалоге России и США сильнее, чем попытки ограничить любое общение через давление в прессе на основании ложных фактов и их некорректной интерпретации", - сказал представитель РФПИ.

Он подчеркнул, что инвесторы из США продолжают вкладывать в Россию, в том числе совместно с РФПИ. "Соинвестирование с РФПИ, а также встречи с представителями фонда не запрещены и не попадают под действие санкций США или других ограничений", - отметил собеседник ТАСС.