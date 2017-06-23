Принято решение о допуске иностранных перевозчиков к чартерам "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Решение о допуске иностранных перевозчиков к выполнению на регулярных рейсах чартерной программы "ВИМ-Авиа" принято, заявил журналистам замминистра транспорта РФ Валерий Окулов.

"Есть принципиальное решение о том, что мы разрешаем, а дальше все уже зависит от техники исполнения: кому разрешаем, какие это будут рейсы, когда они будут выполняться - это уже Росавиация будет принимать решение", - сказал он.

"Нас "ВИМ-Авиа" с их задержками поставила в незавидное положение, которое требует принятия непростого и непопулярного решения. Но, чтобы обеспечить перевозку пассажиров, мы готовы пойти на выдачу разрешения иностранным перевозчикам на выполнение этих перевозок. У них будут регулярные (рейсы - прим. ред.)", - пояснил замминистра.

По его словам, речь идет о расширении регулярных рейсов назначенных в РФ иностранных перевозчиков. Это повлечет отток выручки и налогов за рубеж, предупредил Окулов.

Ранее несколько источников в туроператорском сообществе и в авиационных кругах сообщили ТАСС, что для выполнения чартерных рейсов "ВИМ-Авиа" за рубеж могут быть привлечены иностранные авиакомпании. По информации собеседников агентства, эту идею одобрил руководитель Минтранса РФ Максим Соколов.

В Минтрансе ТАСС сообщили, что это предложение поступило от Ростуризма и оно сейчас прорабатывается. В Ростуризме подтвердили, что эта схема обсуждалась на совещании, которое прошло 19 июня в ведомстве.

В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. При этом компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов на лето 2017 г.