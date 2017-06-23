Источник: "Роснефть" примет решение об участии в проекте по НДД после принятия закона

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. "Роснефть" пока не определились, будет ли она участвовать в пилотном проекте по налогу на добавленный доход (НДД). Окончательное решение компания примет уже после принятия Госдумой соответствующего закона. Об этом ТАСС сказал источник в компании.

"Инициатива находится на стороне федеральных исполнительных органов власти, которые должны в той или иной форме трансформировать концепции, которые есть по НДД и налоговым льготам для высокообводненных месторождений в конкретные законопроекты", - отметил он.

Сейчас законопроект находится в Госдуме и может быть принят на осенней сессии в 2017 году. Нефтяные компании подали заявки на перевод на НДД месторождений с общим объемом добычи в 700 тыс. тонн в год при максимальной квоте в 1,5 млн тонн. "Роснефть" заявки не подавала.

Источник отметил, что компании прошли большую дорогу по согласованию НДД с федеральными органами исполнительной власти и вышли на параметры налога, который в целом сбалансирован.

"Если такое законодательство будет принято, то мы будем активно работать, чтобы максимизировать стоимость для акционеров, в том числе в форме участия в пилотных проектах", - заметил он.

Источник также сообщил, что компания готова перейти на НДД и без принятия решения по льготе для обводненных месторождений, в том числе по Самотлорскому. По его словам, между этими вопросами нет никакой связи.

В пресс-службе "Роснефти" не комментируют этот вопрос.

Нефтяной налог

Ранее, 1 июня, первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер рассказал ТАСС, что министерство получило от Минфина законопроект об НДД. По словам чиновника, законопроект устраивает оба ведомства и находится на рассмотрении одновременно в Госдуме и в правительстве РФ. Минэнерго рассчитывает, что пилотный проект по налогу на добавленный доход будет запущен с 1 января 2018 года. В результате введения НДД годовая добыча нефти в России вырастет на 60 млн тонн к 2036 году, считают в Минэнерго.

В отличие от налога на добычу полезных ископаемых, НДД будет взиматься не с количества добытой нефти, а с дохода от продажи сырья за вычетом предельных расходов на добычу и транспортировку.

Проект предусматривает добровольный переход на НДД для двух групп пилотных проектов. Первая группа - это новые месторождения (гринфилды) в новых регионах, вторая группа - зрелые месторождения (браунфилды) в Западной Сибири с суммарной годовой добычей нефти по всем месторождениям не более 15 млн т.

Заявки на участие в пилотном проекте по переходу месторождений на НДД подали "Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз" и "Русснефть". Все месторождения расположены в Западной Сибири, их совокупная добыча составляет около 7 млн т.

Газ с проекта Зохр

"Роснефть", приобретающая 30% долю в проекте по разработке блока Шорук на шельфе Египта, где открыто крупное газовое месторождение Зохр, будет экспортировать газ с него в страны Европы и Ближнего Востока, сообщил источник в компании.

"Игорь Иванович (Сечин, глава "Роснефти" - прим. ред.) говорил о вхождении в стратегический проект Зохр, с которого мы, безусловно, будем экспортировать газ, в том числе и на европейский рынок, и в страны Ближнего Востока в зависимости от экономической привлекательности вариантов экспорта", - сказал он.

По словам источника, речь идет о существенных объемах производства - "порядка 9 млрд кубометров газа будет в доли "Роснефти", и это базовая модель разработки без потенциала доразведки".

Источник пояснил, что месторождение имеет очень серьезный потенциал доразведки. "Мы будем продавать газ с проекта Зохр исходя из лучшей экономической конъюнктуры, выступая в этом случае в роли экспортера газа из одной страны в другую", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе "Роснефти" не комментируют эту информацию.

О дивидендах

"Роснефть" не планирует привлекать крупные заимствования при увеличении дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли, несмотря на обширную инвестиционную программу, сообщил ТАСС источник.

"Не планируем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Источник пояснил, что ожидаемая доходность и рентабельность реализуемых проектов позволит не только удовлетворять финансовые потребности компании, но и фондировать дивидендную политику.

"Мы убеждены, что доходность и рентабельность наших инвестиционных проектов создают существенную стоимость для акционеров. Качество ресурсной базы "Роснефти", низкие операционные затраты - все это позволяет нам постоянно генерировать денежный поток, с помощью которого мы можем не только удовлетворять свои финансовые и инвестиционные потребности, но и фондировать дивидендную политику", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что "исходя из комфортного уровня долговой нагрузки и понимания оптимальной структуры капитала, а также остаточного денежного потока, который мы видим в перспективе, можно сделать вывод, что изменения дивидендной политики являются абсолютно правильным шагом, который крайне привлекателен для наших акционеров".

В пресс-службе "Роснефти" не комментируют этот вопрос.