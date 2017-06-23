Путин прилетел на судно-трубоукладчик, занятое в строительстве "Турецкого потока"

АНАПА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Краснодарский край прибыл на борт судна-трубоукладчика, занятого в строительстве газопровода "Турецкий поток". Глава государства сможет здесь понаблюдать за стыковкой мелководной и глубоководной частей газопровода.

Президента РФ встретили капитан судна Фред Регтоп, президент компании "Олсиз" Эдвард Хеерема, глава "Газпрома"Алексей Миллер

Вертолет главы государства приземлился прямо на корабль. Pioneering Spirit - это крупнейшее строительное судно в мире, оснащенное шестью установками для сварки и нанесения покрытия на трубы. Оно ведет строительство глубоководной части "Турецкого потока". Его длина 477 метров - это более четырех футбольных полей, ширина 124 метра.

В день судно способно монтировать от 3,5 до 5 км газопровода, общая протяженность которого в каждой из двух веток должна составить 937 км. При помощи 170-метрового стингера - специальной конструкции для опускания трубы на дно - судно способно прокладывать газопровод на глубине более двух километров.

Pioneering Spirit может единовременно принять 27 тысяч тонн труб, что позволяет ему работать автономно 5-7 дней. Для укладки каждой из двух ниток длиной 937 км потребуется более 75 тысяч труб. Каждая 12-метровая труба диаметром 81,2 см весит примерно 9 тонн. Трубы изготавливаются из марганцево-углеродистой стали толщиной почти 4 см.

На судне в автоматическом режиме работают шесть сварочных станций. Скорость автоматической сварки одного шва составляет всего 10 минут. Вручную такую же трубу пришлось бы сваривать 28 часов.

Корабль сохраняет стабильность даже в шторм. 12 подруливающих устройств позволяют ему точно находиться на нужной позиции.

Строительство газопровода

7 мая "Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" у российского побережья Черного моря. На первом этапе в мелководной части укладку вело судно Audacia. Оно также использовалось для протягивания труб с берега через микротоннели.

И Pioneering Spirit, и Audacia принадлежат компании Allseas - подрядчику строительства обеих ниток морского участка газопровода. Соответствующий контракт между "Олсиз" и "Газпромом" был подписан в феврале этого года.

"Турецкий поток"

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", который предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Морской участок газопровода реализует стопроцентное дочернее общество "Газпрома", компания South Stream Transport B. V.

В декабре 2016 года "Газпром" подписал контракт с Allseas Group на строительство первой нитки морского участка "Турецкого потока". В феврале этого года South Stream Transport B. V. заключила контракт с Allseas Group на строительство второй нитки морского участка газопровода.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Ежегодный планируемый объем транспортировки - 31,5 млрд куб. м газа.

Общая стоимость проекта ранее оценивалась в 11,4 млрд евро. Инвестиции "Газпрома" в этот проект в 2017 году составят 41,92 млрд рублей.