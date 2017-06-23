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Госдума приняла закон о правилах строительства в приаэропортовых зонах

Экономика и бизнес
23 июня, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Поправки будут регулировать правила строительства в приаэропортовых зонах, повысят безопасность полетов и будут стимулировать застройщиков и операторов аэропортов снижать уровень шума

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в пятницу в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, регулирующий правила строительства в приаэропортовых зонах.

Новым законом упорядочивается использование приаэродромных территорий. "Устанавливается, что приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территорий", - указано в сопроводительных материалах. Документом предусматривается создание семи подзон, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости. Порядок введения этих подзон утверждается кабмином.

Как ранее отмечал в интервью ТАСС зампредседателя правительства Дмитрий Козак, данные поправки будут регулировать правила строительства в приаэропортовых зонах, повысят безопасность полетов и будут стимулировать застройщиков и операторов аэропортов снижать уровень шума, что, в свою очередь, должно привести к сокращению самих зон.

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