Госдума приняла закон о правилах строительства в приаэропортовых зонах

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в пятницу в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, регулирующий правила строительства в приаэропортовых зонах.
Новым законом упорядочивается использование приаэродромных территорий. "Устанавливается, что приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территорий", - указано в сопроводительных материалах. Документом предусматривается создание семи подзон, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости. Порядок введения этих подзон утверждается кабмином.
Как ранее отмечал в интервью ТАСС зампредседателя правительства Дмитрий Козак, данные поправки будут регулировать правила строительства в приаэропортовых зонах, повысят безопасность полетов и будут стимулировать застройщиков и операторов аэропортов снижать уровень шума, что, в свою очередь, должно привести к сокращению самих зон.