Путин поручил усовершенствовать работу управляющих компаний в сфере ЖКХ

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать работу управляющих компаний (УК) в сфере ЖКХ. Соответствующее поручение по итогам "Прямой линии" опубликовано на сайте Кремля.
"Издать нормативные правовые акты, направленные на совершенствование деятельности управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства и ее контроля", - говорится в поручении. Срок исполнения - до 1 декабря 2017 года, ответственным назначен глава правительства Дмитрий Медведев.
Кроме того, президент поручил определить возможное количество граждан, жилые дома которых полностью или частично расположены в зонах минимально допустимых расстояний от магистральных трубопроводов. То же самое относится и к гражданам, в отношении которых поданы исковые заявления о сносе указанных объектов или получены соответствующие судебные решения, в том числе исполненные. Путин потребовал представить предложения о возможности и условиях дальнейшего использования этих жилых домов и объектов капитального строительства, а также разработать механизмы их реализации. Эта работа должна быть завершена к 1 сентября 2017 года.