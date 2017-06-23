"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Переговоры между "Газпромом" и европейскими партнерами о продлении "Турецкого потока" в Европе не содержат условий эксклюзивности, однако концерн получает предложения по маршрутам прокладки газопровода.

"В настоящее время есть предложения по маршрутам прокладки трубы, но нет эксклюзивности. Предварительные соглашения с заинтересованными компаниями подписаны, поэтому будет продолжена работа", - сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, Миллер добавил, что на сегодняшний день потребности в газе в европейском регионе увеличиваются, "и "Турецкий поток", несомненно, обеспечит надежность газоснабжения этих стран".

Строительство газопровода

7 мая "Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" у российского побережья Черного моря. На первом этапе в мелководной части укладку вело судно Audacia. Оно также использовалось для протягивания труб с берега через микротоннели.

И Pioneering Spirit, и Audacia принадлежат компании Allseas - подрядчику строительства обеих ниток морского участка газопровода. Соответствующий контракт между Allseas и "Газпромом" был подписан в феврале этого года.

"Турецкий поток"

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", который предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Морской участок газопровода реализует стопроцентное дочернее общество "Газпрома", компания South Stream Transport B. V.

В декабре 2016 года "Газпром" подписал контракт с Allseas Group на строительство первой нитки морского участка "Турецкого потока". В феврале этого года South Stream Transport B. V. заключила контракт с Allseas Group на строительство второй нитки морского участка газопровода.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Ежегодный планируемый объем транспортировки - 31,5 млрд куб. м газа.

Общая стоимость проекта ранее при строительстве четырех ниток оценивалась в 11,4 млрд евро. Инвестиции "Газпрома" в этот проект в 2017 году составят 41,92 млрд руб.