Профучастники: решение суда в споре "Транснефти" и Сбербанка создает риски для финрынка РФ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Решение суда в пользу "Транснефти" в ее споре со Сбербанком о валютных деривативах вызывает недоумение и ставит под угрозу развитие рынка производных финансовых инструментов (ПФИ), говорится в коллективном письме Ассоциации российских банков, Национальной ассоциации участников фондового рынка и Национальной финансовой ассоциации.

"Принятые ранее судебные решения по подобным делам признавали недействительными сделки по этим основаниям только в целях защиты слабой стороны в случае, если сильная сторона (банк) действует недобросовестно при заключении договора, в частности, не раскрыв информацию о сути и рисках ПФИ, либо злоупотребляет своим правом, предусмотренным условиями договора", - говорится в письме.

По мнению профильных ассоциаций, "Транснефть" в этом споре не может считаться слабой стороной. "Компания по масштабу деятельности отвечает всем возможным критериям квалифицированного инвестора как по российскому, так и по зарубежному праву", - уверены участники рынка. В письме подчеркивается, что у "Транснефти" большой опыт в области производных финансовых инструментов, а в компании работает высококвалифицированный менеджмент, в функции которого входит оценка финансовых и валютных рисков и применение ПФИ для их хеджирования.

"Ассоциации обеспокоены тем, что признание такой компании, как "Транснефть", слабой стороной и распространение на нее соответствующих мер защиты не только дезориентирует участников, но и создает риски для российского рынка внебиржевых производных финансовых инструментов", - говорится в письме. По мнению участников рынка, после решения суда в пользу "Транснефти" теперь любая сделка банка с нефинансовым институтом "может быть признана судом недействительной, вне зависимости от профессионализма контрагента, либо осуществленного раскрытия информации".

Более того, по данным ассоциаций, Сбербанк полностью раскрыл всю необходимую информацию о рисках: "Объем и качество раскрытой Сбербанком информации существенно превышают практику, распространенную на рынке".

8 июня Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и "Транснефти" с производными финансовыми инструментами, в результате которой трубопроводная компания получила более 66 млрд руб. убытка. Сбербанк намерен обжаловать это решение.